Internacional reage e supera o Grêmio, de virada, no primeiro Gre-Nal do ano

Internacional reage e supera o Grêmio, de virada, no primeiro Gre-Nal do anoColorado controla as ações no início dos dois tempos, Imortal é mais eficiente, porém os donos da casa aproveitam a queda de rendimento
O Internacional demonstrou poder de reação ao conquistar uma vitória, de virada, por 4 a 2 sobre o Grêmio, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, neste domingo (25). Isso porque o Colorado dominou as ações nos inícios de ambas as etapas, mas o Imortal se mostro mais eficiente em um primeiro momento. Até que no segundo tempo caiu de rendimento e os donos da casa aproveitaram o declínio para construir o resultado positivo. Os gols do mandante foram anotados por Marcos Rocha, contra, além de Borré duas vezes e Bernabei. Já pelo lado dos visitantes, os autores foram Amuzu e Edenilson.
O resultado não interferiu na situação de ambos os times no Estadual, já que dois já estão classificados para as quartas de final do torneio. Além disso, a vitória permitiu ao Inter continuar na primeira posição do Grupo A, com 12 pontos. Por outro lado, o revés fez o Tricolor gaúcho estacionar nos nove pontos. A princípio, segue na liderança do Grupo B, porém o Caxias pode tomá-la, pois ainda joga na rodada.
Como foi o primeiro Gre-Nal da temporada
O Gre-Nal teve começo movimentado com o Inter mais atento na partida e postura superior nos minutos iniciais. Contudo, o Tricolor gaúcho levou a melhor ao abrir o placar aos quatro minutos com Amuzu. Cinco minutos depois, os donos da casa conseguiram empatar depois de uma cobrança de escanteio. O goleiro Weverton saiu mal, na sequência, Marcos Rocha tentou cortar e anotou gol contra.
A etapa complementer se desenhou mais equilibrada com ambos os rivais controlando as ações. Bernabei, Borré e Victor Gabriel tentaram marcar para o Internacional. Pelo lado do Grêmio, Edenilson teve uma oportunidade, depois aos 20 minutos aproveitou sobra e anotou o segundo gol da equipe. Apesar disso, o Colorado não se abateu, pois conseguiu a virada ao fazer dois gols em um intervalo de dois minutos. Assim, Borré se tornou o protagonista ao ser o autor dos dois gols. A confirmação do triunfo veio aos 36 minutos, pois Bernabei anotou o quarto.
INTERNACIONAL 4X2 GRÊMIO
Campeonato Gaúcho – 5ª rodada
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 20h
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 32.411 pessoas
Gols: Amuzu, 4’/1ºT (0-1); Marcos Rocha (contra), 9’/1’T (1-1); Edenilson, 20’/2ºT (1-2); Borré, 28’/2ºT e 30’/2ºT (2-2) (3-2); Bernabei, 36’/2ºT
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Bruno Henrique, 43’/2ºT), Paulinho (Villagra, 35’/2ºT), Alan Patrick (Bruno Tabata, 35’/1ºT); Vitinho, Carbonero (Allex, 39’/2ºT) e Borré (João Bezerra, 44’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
GRÊMIO: Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur (André Henrique, 36’/2ºT), Tiaguinho (Dodi, Intervalo), Cristaldo (Edenilson, Intervalo); Amuzu (11’/2ºT), Tetê (Willian, 35’/2ºT) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko
Assistentes: Tiago Augusto Kappes e Michael Stanislau
VAR: Jean Pierre Gonçalves
Cartões amarelos: Rochet e Bernabei (INT); Luis Castro e Marcos Rocha (GRE)
Cartões vermelhos: Não houve