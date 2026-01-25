Hulk faz golaço, e Atlético-MG vence o Cruzeiro de virada pelo Mineiro

Rivais fizeram o grande clássico de Minas Gerais na noite deste domingo em Belo Horizonte / Crédito: Jogada 10

No primeiro clássico mineiro da temporada 2026, o Atlético-MG fez valer o fator casa e conquistou a vitória na Arena MRV. De virada, o Galo superou o Cruzeiro por 2 a 1, gols de Bernard e Hulk, e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Kaio Jorge marcou o único gol da Raposa. Com o resultado, o Galo vence a primeira, mas segue na terceira colocação do Grupo A do Mineiro. Por outro lado, o Cruzeiro estaciona na segunda posição do Grupo C, atrás do North.

Galo empolga no início Em casa, o Atlético-MG aproveitou do apoio do seu torcedor para criar aquele famoso abafa nos primeiros minutos de partida. Em chegadas perigosas, especialmente pelo lado esquerdo, o Galo quase abriu o placar em duas oportunidades. Na primeira, Dudu chutou pela direita, na segunda oportunidade, Victor Hugo assustou Cássio e a bola passou raspando o travessão.

Cruzeiro sai na frente Após resistir aos primeiros ataques perigosos do Atlético-MG, o Cruzeiro entrou no jogo e passou a ter mais a bola. Após reclamações de um possível toque de mão na área, a Raposa foi ao ataque e abriu o placar na Arena MRV aos 26 minutos. Kaiki achou Kaio Jorge dentro da área, e o atacante tocou por cobertura para superar Everson e colocar o Cruzeiro em vantagem. Polêmica de arbitragem Atrás no placar, o Galo foi para cima do Cruzeiro e empilhou boas chances desperdiçadas – Ruan e Hulk pararam em Cássio. Nos minutos finais da primeira etapa, o Atlético-MG ficou na bronca com a arbitragem de Davi Lacerda. Após Bernard receber na área, o atacante do Galo driblou e foi neutralizado pela defesa do Cruzeiro com o braço. Os jogadores do Galo reclamaram de uma possível obstrução, e o VAR chamou o árbitro para uma revisão. No entanto, após checar o lance, o juiz mandou o jogo seguir. Tudo igual no clássico! A tônica do início da etapa final foi a mesma do final do primeiro tempo. Com mais volume e posse de bola, o Atlético-MG seguiu dominando as ações e levou perigo ao Cruzeiro. Por isso, o gol de empate não demorou para sair na Arena MRV. Em grande jogada pela esquerda, Dudu avançou e cruzou rasteiro para Bernard emendar para o gol vazio e deixar o placar em igualdade no clássico mineiro.