Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hulk faz golaço, e Atlético-MG vence o Cruzeiro de virada pelo Mineiro

Hulk faz golaço, e Atlético-MG vence o Cruzeiro de virada pelo Mineiro

Rivais fizeram o grande clássico de Minas Gerais na noite deste domingo em Belo Horizonte
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No primeiro clássico mineiro da temporada 2026, o Atlético-MG fez valer o fator casa e conquistou a vitória na Arena MRV. De virada, o Galo superou o Cruzeiro por 2 a 1, gols de Bernard e Hulk, e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Kaio Jorge marcou o único gol da Raposa.

Com o resultado, o Galo vence a primeira, mas segue na terceira colocação do Grupo A do Mineiro. Por outro lado, o Cruzeiro estaciona na segunda posição do Grupo C, atrás do North.

Galo empolga no início

Em casa, o Atlético-MG aproveitou do apoio do seu torcedor para criar aquele famoso abafa nos primeiros minutos de partida. Em chegadas perigosas, especialmente pelo lado esquerdo, o Galo quase abriu o placar em duas oportunidades. Na primeira, Dudu chutou pela direita, na segunda oportunidade, Victor Hugo assustou Cássio e a bola passou raspando o travessão.

Cruzeiro sai na frente

Após resistir aos primeiros ataques perigosos do Atlético-MG, o Cruzeiro entrou no jogo e passou a ter mais a bola. Após reclamações de um possível toque de mão na área, a Raposa foi ao ataque e abriu o placar na Arena MRV aos 26 minutos. Kaiki achou Kaio Jorge dentro da área, e o atacante tocou por cobertura para superar Everson e colocar o Cruzeiro em vantagem.

Polêmica de arbitragem

Atrás no placar, o Galo foi para cima do Cruzeiro e empilhou boas chances desperdiçadas – Ruan e Hulk pararam em Cássio. Nos minutos finais da primeira etapa, o Atlético-MG ficou na bronca com a arbitragem de Davi Lacerda. Após Bernard receber na área, o atacante do Galo driblou e foi neutralizado pela defesa do Cruzeiro com o braço. Os jogadores do Galo reclamaram de uma possível obstrução, e o VAR chamou o árbitro para uma revisão. No entanto, após checar o lance, o juiz mandou o jogo seguir.

Tudo igual no clássico!

A tônica do início da etapa final foi a mesma do final do primeiro tempo. Com mais volume e posse de bola, o Atlético-MG seguiu dominando as ações e levou perigo ao Cruzeiro. Por isso, o gol de empate não demorou para sair na Arena MRV. Em grande jogada pela esquerda, Dudu avançou e cruzou rasteiro para Bernard emendar para o gol vazio e deixar o placar em igualdade no clássico mineiro.

Virada atleticana

Melhor no jogo e com o apoio da Massa, a virada do Atlético-MG parecia ser questão de tempo na Arena MRV. E a virada veio nos pés do grande jogador da história recente do clube e que esteve muito próximo de deixar a equipe: o incrível Hulk. Aos 22, Franco achou o atacante e Hulk, da entrada da área, acertou o ângulo de Cássio para colocar o Galo na frente.

Inacreditável FC

Nos minutos finais, o Cruzeiro foi em busca de um empate para evitar a derrota no clássico. E a Raposa teve a melhor oportunidade possível para deixar tudo igual, mas Arroyo jogou tudo para o ar. Após grande jogada de Matheus Pereira, Arroyo, praticamente em cima da linha, chutou a bola por cima e jogou para longe a chance do empate. Vitória do Galo no primeiro clássico da temporada.

ATLÉTICO-MG x CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – 5ª rodada
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Público presente: 39.332
Renda: R$1.970.213,04
Gols: Kaio Jorge (26’/1T, 0-1), Bernard (11’/2T, 1-1), Hulk (26’/2T, 2-1)
ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado (Igor Gomes), Ruan, Alonso, Lodi; Franco, Maycon, Victor Hugo (Alexsander); Bernard (Gustavo Scarpa), Dudu (Cuello) e Hulk (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli.
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Chico da Costa), Lucas Silva (Gerson), Christian (Japa), Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Victor Hugo, Alan Franco, Gustavo Scarpa, (CAM), Fabrício Bruno (CRU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar