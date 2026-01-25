Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gigante da Premier League faz contato por Xabi Alonso

Técnico planeja pausa até o verão europeu após deixar o Real Madrid, mas retorno ao futebol inglês ganha força nos bastidores
Xabi Alonso planeja fazer uma pausa na carreira até o verão europeu para recarregar as energias após a passagem frustrante pelo Real Madrid. Ainda assim, o nome do treinador espanhol segue em alta no mercado. Segundo o jornal ‘AS’, o Liverpool já realizou um primeiro contato informal, por meio do agente Iñaki Ibáñez, apenas para sondar a situação do técnico.

A diretoria do clube inglês sabe que Xabi Alonso vê com bons olhos um retorno a Anfield, estádio onde atuou como jogador por cinco temporadas. As dúvidas que existiam em uma abordagem inicial, inclusive, já não parecem pesar tanto na decisão do treinador.

No momento, quem comanda o Liverpool é Arne Slot, que convive com forte pressão a cada rodada. Mesmo diante do rendimento instável da equipe, a direção garantiu que ele seguirá no cargo até o fim da temporada, uma aposta considerada arriscada.

O time inglês ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio ideal, algo evidenciado na derrota para o Bournemouth no último sábado (24). Diante desse cenário, o clube trabalha de forma preventiva e busca confirmar a disponibilidade de Xabi Alonso. Além disso, o retorno positivo vindo do entorno do técnico trouxe um certo alívio nos bastidores de Anfield.

