Gigante da Premier League faz contato por Xabi Alonso

Xabi Alonso planeja fazer uma pausa na carreira até o verão europeu para recarregar as energias após a passagem frustrante pelo Real Madrid. Ainda assim, o nome do treinador espanhol segue em alta no mercado. Segundo o jornal ‘AS’, o Liverpool já realizou um primeiro contato informal, por meio do agente Iñaki Ibáñez, apenas para sondar a situação do técnico.

A diretoria do clube inglês sabe que Xabi Alonso vê com bons olhos um retorno a Anfield, estádio onde atuou como jogador por cinco temporadas. As dúvidas que existiam em uma abordagem inicial, inclusive, já não parecem pesar tanto na decisão do treinador.

No momento, quem comanda o Liverpool é Arne Slot, que convive com forte pressão a cada rodada. Mesmo diante do rendimento instável da equipe, a direção garantiu que ele seguirá no cargo até o fim da temporada, uma aposta considerada arriscada.

O time inglês ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio ideal, algo evidenciado na derrota para o Bournemouth no último sábado (24). Diante desse cenário, o clube trabalha de forma preventiva e busca confirmar a disponibilidade de Xabi Alonso. Além disso, o retorno positivo vindo do entorno do técnico trouxe um certo alívio nos bastidores de Anfield.