Flamengo se acerta com o West Ham e Paquetá está próximo de ser contratado

O Flamengo chegou a um acordo financeiro com o West Ham para contratar Lucas Paquetá. O clube inglês aceitou vender o jogador por 41,250 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos. O acordo não prevê bônus por metas. Portanto, as partes agora negociam a forma de pagamento. O Rubro-Negro busca um parcelamento em três anos, mas o West Ham quer receber o valor total em 18 meses.

A postura firme de Lucas Paquetá em querer se transferir para o Flamengo e as vitórias recentes do West Ham sem a presença do jogador ajudaram a destravar a negociação. Assim, a liberação do Paquetá será imediata, caso os clubes entrem em acordo pela forma de pagamento.