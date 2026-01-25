Fla-Flu paralisado por causa de forte chuva

O jogo do Fluminense com o Flamengo, neste domingo, 25/1, no Maracanã, pela quarta rodada do Cariocão, teve uma interrupção aos nove minutos do primeiro tempo. O motivo foi a fortíssima chuva que assolou o Rio de Janeiro. Ela começou com força cerca de 20 minutos antes do início do clássico. Como consequência, o campo ficou impraticável.Assim, seviu muitos escorregões e as faltas se tornaram perigosos. Inclusive rolou uma de Allan em em Canobbio com o Rubro-Negro levando amarelo. Logoem seguida, os representantes dos dois times conversaram som o delegado da partida e isso resultou na interrupção do duelo até a chuva atenuar um pouco. Isso nçao ocorreu nos primeiros 30 minutos.,comojogo seguindo parado.

Este clássico tem extrema importância para o Flamengo. Assim, o Rubro-Negro tem um jogo a mais (este é seu quarto duelo) e, além disso, com apenas 14 pontos, o atual campeão carioca entrou em campo na quinta posição do grupo B, ou seja, fora da zona de classificação às quartas. Portanto, qualquer resultado negativo poderia comprometer sua briga pelo título, mas o grupo dos quatro times que vão lutar contra rebaixamento ainda permanece indefinido.