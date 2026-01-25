Fifa lança a marca da Copa do Mundo Feminina 2027

Fifa lança a marca da Copa do Mundo Feminina 2027Em evento no Rio, mas com homenagens aos campeões dos cinco títulos no masculino. Entidade mostra a identidade visual do Mundial no Brasil
A Fifa realizou, na manhã deste domingo (25/1), no hotel Fairmont, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o lançamento oficial da marca e da comunicação sonora da Copa do Mundo Feminina de 2027. O logo tem a Taça da Copa do Mundo e um desenho estilizado com as letras W e M, com a primeira representando World e Women e o M a tradução das palavras em Português: Mundial e Mulheres.
O evento teve a presença do treinador da seleção feminina, Arthur Elias, e de várias estrelas da seleção feminina do passado e do presente, como Pretinha, Formiga e Cristiane. Mas a ausência notada foi de Marta, a Rainha, que está em sua equipe nos Estados Unidos. Por isso, enviou uma mensagem por vídeo, exaltando a oportunidade do Brasil de ser sede da Copa em 2027.
Homenagem aos campeões mundiais do masculino
No entanto, de modo geral, a cerimônia da Fifa foi muito mais uma homenagem ao futebol masculino do Brasil. Tanto que os principais personagens no palco foram Gianni Infantino e Ronaldo Fenômeno. Além disso, ocorreu uma celebração a Pelé, morto em 29/12/2022. Depois, a presença de dezenas de jogadores que participaram das cinco conquistas Mundiais: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Assim, desse modo, foram ao palco: Pepe (1958), Mengálvio (1962), Jairzinho (1970), Bebeto (1994) e Cafu e Ronaldo (2002), que receberam réplicas das taças da Copa do Mundo (a atual). Enquanto isso, por outro lado, os demais convidados campeões de Copas receberiam homenagens durante um almoço. Então, entre os convidados estavam PC Caju, Dadá Maravilha, Edu, Baldocchi, Aldair, Mauro Silva, Bebeto, Mazinho, Gilmar Rinaldi, Zinho, Roque Júnior, Kleberson, Cafu e Edmílson.
“De fato é um prazer celebrar a história do futebol brasileiro, com as lendas do futebol. A Fifa tem de agradecer, homenagear e honrar todas as lendas que construíram carreiras inesquecíveis”.
Sedes da Copa do Mundo feminina de 2027
A competição será entre 24 de junho e 25 de julho. As sedes são:
Salvador – Arena Fonte Nova
Belo Horizonte – Estádio Mineirão
Brasília – Estádio Nacional Mané Garrincha
Fortaleza – Arena Castelão
Porto Alegre – Estádio Beira-Rio
Recife – Arena de Pernambuco
Rio de Janeiro – Estádio do Maracanã
São Paulo – Neo Química Arena
Para o ministro do Esporte, André Fufuca, a grande vantagem que o Brasil terá em relação aos outros Mundiais tem a ver com a infraestrutura. Afinal, diferentemente do que aconteceu nas Copas de 1950, os estádios estão prontos. Além disso, o custo será muito menor.
“O governo federal irá dar todo o apoio, 100%, para este Mundial, e imagino que, desta vez, diferentemente do que ocorreu em 1950 e 2014, quando fomos anfitriões e perdemos, desta vez iremos ganhar, e serão as mulheres que nos darão essa alegria inédita. Já em relação à estrutura, além do custo menor, sabemos que a Fifa tem totais condições de organizar esta competição no mais alto nível”, disse Fufuca, que deixará o cargo em março para concorrer às eleições legislativas.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.