Fifa lança a marca da Copa do Mundo Feminina 2027

Em evento no Rio, mas com homenagens aos campeões dos cinco títulos no masculino. Entidade mostra a identidade visual do Mundial no Brasil / Crédito: Jogada 10

A Fifa realizou, na manhã deste domingo (25/1), no hotel Fairmont, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o lançamento oficial da marca e da comunicação sonora da Copa do Mundo Feminina de 2027. O logo tem a Taça da Copa do Mundo e um desenho estilizado com as letras W e M, com a primeira representando World e Women e o M a tradução das palavras em Português: Mundial e Mulheres. O evento teve a presença do treinador da seleção feminina, Arthur Elias, e de várias estrelas da seleção feminina do passado e do presente, como Pretinha, Formiga e Cristiane. Mas a ausência notada foi de Marta, a Rainha, que está em sua equipe nos Estados Unidos. Por isso, enviou uma mensagem por vídeo, exaltando a oportunidade do Brasil de ser sede da Copa em 2027.

Homenagem aos campeões mundiais do masculino No entanto, de modo geral, a cerimônia da Fifa foi muito mais uma homenagem ao futebol masculino do Brasil. Tanto que os principais personagens no palco foram Gianni Infantino e Ronaldo Fenômeno. Além disso, ocorreu uma celebração a Pelé, morto em 29/12/2022. Depois, a presença de dezenas de jogadores que participaram das cinco conquistas Mundiais: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Assim, desse modo, foram ao palco: Pepe (1958), Mengálvio (1962), Jairzinho (1970), Bebeto (1994) e Cafu e Ronaldo (2002), que receberam réplicas das taças da Copa do Mundo (a atual). Enquanto isso, por outro lado, os demais convidados campeões de Copas receberiam homenagens durante um almoço. Então, entre os convidados estavam PC Caju, Dadá Maravilha, Edu, Baldocchi, Aldair, Mauro Silva, Bebeto, Mazinho, Gilmar Rinaldi, Zinho, Roque Júnior, Kleberson, Cafu e Edmílson.

“De fato é um prazer celebrar a história do futebol brasileiro, com as lendas do futebol. A Fifa tem de agradecer, homenagear e honrar todas as lendas que construíram carreiras inesquecíveis”. Sedes da Copa do Mundo feminina de 2027 A competição será entre 24 de junho e 25 de julho. As sedes são: Salvador – Arena Fonte Nova

Belo Horizonte – Estádio Mineirão

Brasília – Estádio Nacional Mané Garrincha

Fortaleza – Arena Castelão

Porto Alegre – Estádio Beira-Rio

Recife – Arena de Pernambuco

Rio de Janeiro – Estádio do Maracanã

São Paulo – Neo Química Arena