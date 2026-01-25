Endrick brilha no Francês e marca hat-trick em goleada do Lyon sobre o Metz

Endrick brilha no Francês e marca hat-trick em goleada do Lyon sobre o MetzAtacante brasileiro tem atuação de destaque, marca três vezes e comanda triunfo por 5 a 2 fora de casa
Autor Jogada 10 Tipo Notícia
Endrick foi o grande nome da vitória do Lyon neste domingo (25). Fora de casa, o time goleou o Metz por 5 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Francês 2025/26, com atuação brilhante do brasileiro, que marcou três gols. Além do hat-trick do atacante, Ruben Kluivert e Tyler Morton completaram a vitória para os visitantes. Pelo lado dos donos da casa, Koffi Kouao e Habid Diallo descontaram o placar no Stade Saint-Symphorien.
