Endrick brilha no Francês e marca hat-trick em goleada do Lyon sobre o Metz

Atacante brasileiro tem atuação de destaque, marca três vezes e comanda triunfo por 5 a 2 fora de casa
Endrick foi o grande nome da vitória do Lyon neste domingo (25). Fora de casa, o time goleou o Metz por 5 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Francês 2025/26, com atuação brilhante do brasileiro, que marcou três gols. Além do hat-trick do atacante, Ruben Kluivert e Tyler Morton completaram a vitória para os visitantes. Pelo lado dos donos da casa, Koffi Kouao e Habid Diallo descontaram o placar no Stade Saint-Symphorien.

Assim, o brasileiro manteve o começo impecável com a camisa do Lyon: já são quatro gols e uma assistência em apenas quatro jogos disputados. O resultado também ampliou a ótima fase do Lyon, que alcançou a oitava vitória consecutiva na temporada, somando todas as competições. A equipe vive bom momento tanto na Copa da França quanto na Liga Europa.

No Campeonato Francês, o Lyon chegou aos 36 pontos e ocupa a quarta colocação, com uma distância de nove pontos para o líder PSG.

Por outro lado, o Metz segue em situação delicada. O time soma apenas 12 pontos, permanece na lanterna da Ligue 1 e vê o risco de rebaixamento cada vez mais próximo.

