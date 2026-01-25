Cuberas, auxiliar de Zubeldía, engrandece vitória do Fluminense contra o Flamengo: “Fortalece muito”

Ainda sem a presença de Zubeldía, Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o Fluminense no Fla-Flu / Crédito: Jogada 10

Em seu primeiro clássico na temporada, o Fluminense garantiu uma grande vitória. No Maracanã, o Tricolor superou o Flamengo por 2 a 1, gols de Serna e John Kennedy, em meio a um temporal no Rio de Janeiro, e saiu com os três pontos, em jogo válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Após a partida, o auxiliar técnico Maxi Cuberas – que comandou o Fluminense enquanto Zubeldía se recupera de um procedimento médico – valorizou a atuação da equipe diante do Flamengo. Maxi engrandeceu a forma com que o Tricolor se portou no clássico e destacou que a equipe está se fortalecendo neste início de temporada.

“Enfrentamos uma equipe de alto nível, que tem bons jogadores e que fizeram quatro gols de bola parada. Por isso, essas partidas são muito boas, você vai corrigindo esse tipo de erro que vai se apresentando nos jogos. Você sempre tem que ratificar as coisas positivas e, neste caso, corrigir os erros que temos. O mais importante é que a equipe, além do que vai acontecendo no jogo, se fortalece e consegue o resultado, que é o que sempre buscamos. Gostaria falar de todo o time, que graças a Deus fez um bom jogo. Pudemos ganhar e dar uma alegria a toda a gente, a nós mesmos”, disse Cuberas.

O auxiliar de Zubeldía também não mediu palavras para elogiar a entrada de Santi Moreno na partida deste domingo. Maxi falou sobre as chances que o colombiano tem recebido, principalmente em comparação ao ano passado. “Com respeito a Santi, foi um dos jogadores que se apresentou no dia 2 de janeiro, quando começamos, porque queríamos prepará-lo e vê-lo mais nas partidas. Sempre são oportunidades que vão surgindo, que cada um tem que aproveitar. Para isso, é preciso treinar e seguir crescendo, individual e coletivamente. Entrou, fez uma boa partida e contribuiu com a sua parte para a equipe.”