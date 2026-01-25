Cruzeiro x São Paulo (final da Copinha), AO VIVO, com Voz do Esporte, às 9h

Cruzeiro x São Paulo (final da Copinha), AO VIVO, com Voz do Esporte, às 9hFinalíssima será no Pacaembu, com a Raposa atrás do bi e o São Paulo de olho no hexa. Jogo que vale título e terá ampla cobertura da Voz
Decisão entre São Paulo e Cruzeiro neste domingo (25/1), às 11h, no Pacaembu: quem será o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Tricolor Paulista é o atual vencedor e busca o bi seguido e o hexacampeonato. Já a Raposa busca seu segundo título na competição.
Este jogo decisivo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva a partir das 9h (de Brasília), sob o comando de Gabriel Belmonte, que também estará na narração.
Além de Gabriel Belmonte, esta cobertura ainda conta com os comentários de Álvaro Martim, e as reportagens de Will Ferreira. Então, nada de não acompanhar a final da Copinha fora da Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 9h da manhã deste domingo.
