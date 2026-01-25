Com show de brasileiros, Chelsea bate Crystal Palace e segue no pelotão de frente

Blues vencem com gols de Estêvão e João Pedro e seguem na quarta posição, dentro da zona de classificação para a Champions / Crédito: Jogada 10

Com uma generosa colaboração de brasileiros, o Chelsea venceu por 3 a 1 o Crystal Palace, neste domingo (25), no Selhurst Park, pela 22ª rodada da Premier League. Com atuações decisivas de Estêvão e João Pedro, os Blues vão aos 37 pontos e seguem na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Champions League. Os Glaziers, contudo, estão na 15ª posição com apenas 28. O primeiro gol aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Estêvão recebeu dentro da área, se livrou da marcação e bateu firme no canto, superando, assim, o goleiro Dean Henderson. A jogada, inclusive, começou em troca de passes no meio-campo, com o jovem atacante aproveitando bem o espaço deixado pela defesa do Palace.

No início da segunda etapa, logo aos cinco minutos, o Chelsea ampliou com João Pedro. Em uma trama rápida pela direita, Estêvão fez um passe em profundidade para o camisa 20 cortar para o meio e finalizar com precisão. A bola, porém, desviou no goleiro e morreu no fundo da rede para o 2 a 0.