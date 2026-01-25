Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com dois gols de Firmino, Al-Sadd conquista a Supercopa Qatar-Emirados Árabes

Com dois gols de Firmino, Al-Sadd conquista a Supercopa Qatar-Emirados Árabes

Atacante brasileiro garante virada por 3 a 2 sobre o Shabab Al-Ahli e levanta seu primeiro título no Oriente Médio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com uma atuação brilhante do atacante Roberto Firmino, o Al Sadd conquistou, neste sábado (24), a Supercopa Qatar–Emirados Árabes.  O brasileiro, ex-Liverpool, marcou dois gols e foi decisivo na vitória por 3 a 2 de virada sobre o Shabab Al Ahli. Este é o primeiro título do jogador no futebol do Oriente Médio.

A partida aconteceu no estádio Jassim bin Hamad, em Al Rayyan, casa do Al Sadd, e os brasileiros tiveram atuação destacada. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Yuri César abriu o placar para o Al Ahli. No entanto, logo no começo da segunda etapa, Firmino empatou de pênalti. Além do camisa 9, o Al Sadd contou com outros brasileiros em campo, como Claudinho, Giovani, Guilherme e Paulo Otávio.

A virada aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, com Akram Afif. Pouco depois, aos 33, Al-Mansouri empatou para o Al Ahli e incendiou a partida.

Porém, nos acréscimos, Mohamed Camara encontrou Firmino livre dentro da área. O atacante finalizou com precisão e garantiu o gol do título.

Com os dois gols, Firmino chegou a quatro participações diretas em gols nos últimos cinco jogos. Inclusive, ele soma oito gols na temporada, reforçando o bom momento desde a chegada ao futebol do Qatar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar