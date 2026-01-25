Com dois gols de Firmino, Al-Sadd conquista a Supercopa Qatar-Emirados Árabes

Atacante brasileiro garante virada por 3 a 2 sobre o Shabab Al-Ahli e levanta seu primeiro título no Oriente Médio

Com uma atuação brilhante do atacante Roberto Firmino, o Al Sadd conquistou, neste sábado (24), a Supercopa Qatar–Emirados Árabes. O brasileiro, ex-Liverpool, marcou dois gols e foi decisivo na vitória por 3 a 2 de virada sobre o Shabab Al Ahli. Este é o primeiro título do jogador no futebol do Oriente Médio.

A partida aconteceu no estádio Jassim bin Hamad, em Al Rayyan, casa do Al Sadd, e os brasileiros tiveram atuação destacada. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Yuri César abriu o placar para o Al Ahli. No entanto, logo no começo da segunda etapa, Firmino empatou de pênalti. Além do camisa 9, o Al Sadd contou com outros brasileiros em campo, como Claudinho, Giovani, Guilherme e Paulo Otávio.