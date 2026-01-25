Cebolinha analisa a péssima situação do Flamengo no Carioca após derrota para o Flu

Cebolinha analisa a péssima situação do Flamengo no Carioca após derrota para o FluAutor do gol do Fla na derrota deste domingo no Maracanã diz que o time errou nos gols e precisa virar a chave para o Brasileirão e a Supercopa
O Flamengo está em situação calamitosa no Campeonato Carioca. A situação é tão crítica que o time pode entrar para o seu último jogo, contra o Sampaio Corrêa — já eliminado — precisando disputar o quadrangular do rebaixamento. Isso se deve aos maus resultados do Sub-19 nos três primeiros jogos (de uma competição com seis partidas nesta fase), quando conquistou apenas um ponto. Neste domingo, 25/1, no Maracanã, contra o Fluminense, o time perdeu por 2 a 1. Assim, segue com apenas quatro pontos e um jogo a mais que os concorrentes, permanecendo fora do G4.
No fim da partida, Cebolinha, que entrou aos 24 minutos do segundo tempo e foi o melhor do Flamengo, marcando o gol do time, analisou o resultado:
“Muito ruim. Principalmente por causa da situação em que estamos no campeonato. Na rodada passada, estreando contra o Vasco, fizemos um bom jogo, vencendo por 1 a 0, duelo em que poderíamos até ter goleado. No entanto, em nenhum momento conseguimos repetir a atuação contra o Fluminense neste domingo”.
Flamengo em risco de eliminação no Carioca
“Realmente, tivemos um excelente jogo contra o Vasco, com muito domínio. No entanto, contra o Fluminense não conseguimos implantar isso, pois a chuva atrapalhou no começo. Mas isso foi ruim para os dois lados e não dá para usar como desculpa. Além disso, demos muito mole nos gols, com a bola no nosso pé, e acabamos entregando para o adversário. Mas faz parte, serve de aprendizado.”
Agora, o Flamengo, além de quase eliminado no Carioca, precisa focar na estreia do Brasileirão, nesta quarta-feira, em São Paulo, contra o Tricolor Paulista. No domingo, terá o primeiro título do ano em disputa: a Supercopa, diante do Corinthians, em Brasília.
“Estamos no início da temporada; foi apenas o nosso segundo jogo e vamos ajustar. Nosso grupo é muito forte e vencerá, sem dúvidas.”