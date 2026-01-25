Cebolinha analisa a péssima situação do Flamengo no Carioca após derrota para o Flu

Autor do gol do Fla na derrota deste domingo no Maracanã diz que o time errou nos gols e precisa virar a chave para o Brasileirão e a Supercopa / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está em situação calamitosa no Campeonato Carioca. A situação é tão crítica que o time pode entrar para o seu último jogo, contra o Sampaio Corrêa — já eliminado — precisando disputar o quadrangular do rebaixamento. Isso se deve aos maus resultados do Sub-19 nos três primeiros jogos (de uma competição com seis partidas nesta fase), quando conquistou apenas um ponto. Neste domingo, 25/1, no Maracanã, contra o Fluminense, o time perdeu por 2 a 1. Assim, segue com apenas quatro pontos e um jogo a mais que os concorrentes, permanecendo fora do G4. No fim da partida, Cebolinha, que entrou aos 24 minutos do segundo tempo e foi o melhor do Flamengo, marcando o gol do time, analisou o resultado:

“Muito ruim. Principalmente por causa da situação em que estamos no campeonato. Na rodada passada, estreando contra o Vasco, fizemos um bom jogo, vencendo por 1 a 0, duelo em que poderíamos até ter goleado. No entanto, em nenhum momento conseguimos repetir a atuação contra o Fluminense neste domingo”.