Cássio aponta erros do Cruzeiro após sofrer virada para o Atlético-MG: “Não pode acontecer”

Goleiro lamentou a virada sofrida pela Raposa após sair em vantagem no clássico na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

O domingo do torcedor do Cruzeiro parecia que seria de alegrias, mas acabou com irritação. Fora de casa, a Raposa saiu na frente do placar no clássico diante do Atlético-MG. No entanto, em um segundo tempo abaixo, a equipe cedeu a virada e saiu derrotada da Arena MRV por 2 a 1. Um dos personagens da partida com três grandes defesas, o goleiro Cássio falou ao fim do jogo sobre o resultado negativo. O arqueiro celeste destacou os erros da Raposa que culminaram na derrota e alertou para que eles não se repitam.

“Infelizmente, não veio a vitória, a gente acabou cometendo erros. Acho que começamos devagar o segundo tempo. O primeiro tempo foi muito acirrado. O segundo tempo a gente começou devagar, acabou tomando os gols e acabou desorganizando aos poucos, coisa que não pode acontecer em um clássico”, disse Cássio, que projetou a próxima partida do Cruzeiro, já pelo Brasileirão, na próxima quinta-feira, fora de casa, diante do Botafogo.

“Mas é começo de temporada, a gente está começando. Lógico que é ruim, a gente vem de duas derrotas, acho que a melhor chance pra isso é quinta-feira em busca da vitória na estreia do Brasileirão”, destacou. No fim, o Cruzeiro teve uma grande oportunidade de marcar o gol de empate. No entanto, praticamente debaixo da trave, o atacante Arroyo desperdiçou a chance clara. Após a partida, o jogador deixou o gramado chorando. Cássio ponderou e deu forças ao companheiro de equipe.