Boavista x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Duelo na note deste domingo vale muito: quem vencer fica numa boa no Cariocão
O Vasco enfrenta o Boavista, no Elcyr Resende, em Bacaxá, Neste domingo (25/1), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 20h30 (de Brasília) e a tendência é de que o Cruz-Maltino poupe os titulares visando a estreia no Brasileirão, que acontece na quarta-feira, contra o Mirassol, no Maião. Quem vencer encaminha muito bema sua classificação às quartas de final.

A Voz do Esporte estará com uma cobertura completa desta partida. O comando e a narração é de Pedro Casagrande e a jornada esportiva terá início às 19h (de Brasília).

Boavista x Vasco, na Voz do Esporte, também terá os comentários de Rafaella Carolina e as reportagens de Gabo Ferreira. Assim, como você já conhece, para acompanhar este duelo clique na arte acima a partir das 19h.

