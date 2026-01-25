Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Benfica amassa Estrela Amadora em casa e mantém invencibilidade no Português

Com o triunfo por 4 a 0 no Estádio da Luz, Águias chegam a 45 pontos, sete a menos que o líder Porto, e ocupam a terceira posição
O Benfica não tomou conhecimento do Estrela Amadora neste domingo (25/1) ao golear por 4 a 0 pela 19ª rodada do Campeonato Português. Pavlidis (duas vezes), Sidny Cabral e Anísio Cabral anotaram os gols da partida disputada no Estádio da Luz, em Lisboa. Desse modo, a equipe encarnada mantém sua invencibilidade na competição: já são, portanto, 19 jogos sem derrota, com 13 vitórias e seis empates.

Com o triunfo em seus domínios, as Águias chegam a 45 pontos, sete a menos que o líder Porto, e ocupam a terceira posição na tabela. O Estrela Amadora, por outro lado, permanece em situação difícil, estacionado nos 19 pontos, em 13º lugar.

Como foi o jogo

Apesar de controlar as ações desde o início, o Benfica só conseguiu balançar a rede perto do intervalo. Pavlidis, em grande fase, mostrou oportunismo e abriu o o placar de cabeça após escanteio de Sidny Cabral aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas na etapa complementar, o domínio encarnado se transformou em goleada.

Primeiro, Pavlidis converteu com categoria o pênalti sofrido por Sidny Cabral, sem chances para o goleiro Renan Ribeiro, aos nove minutos. Pouco depois, aos 12′, Sidny Cabral aproveitou erro defensivo de Bernardo Schappo e, frente a frente com o arqueiro adversário, não desperdiçou. Para fechar a festa, aos 38′, Anísio Cabral apareceu bem posicionado e cabeceou no canto após cruzamento de Banjaqui para decretar a goleada.

