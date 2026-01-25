Benfica amassa Estrela Amadora em casa e mantém invencibilidade no Português

Com o triunfo por 4 a 0 no Estádio da Luz, Águias chegam a 45 pontos, sete a menos que o líder Porto, e ocupam a terceira posição

O Benfica não tomou conhecimento do Estrela Amadora neste domingo (25/1) ao golear por 4 a 0 pela 19ª rodada do Campeonato Português. Pavlidis (duas vezes), Sidny Cabral e Anísio Cabral anotaram os gols da partida disputada no Estádio da Luz, em Lisboa. Desse modo, a equipe encarnada mantém sua invencibilidade na competição: já são, portanto, 19 jogos sem derrota, com 13 vitórias e seis empates.

Com o triunfo em seus domínios, as Águias chegam a 45 pontos, sete a menos que o líder Porto, e ocupam a terceira posição na tabela. O Estrela Amadora, por outro lado, permanece em situação difícil, estacionado nos 19 pontos, em 13º lugar.