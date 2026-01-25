Bap muito otimista em contratar Paquetá pra “ser campeão da p**** toda”

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, disse, no fim do evento, no Rio de Janeiro, neste domingo, 25/1, no qual a Fifa divulgou o logo da Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil, que houve avanço na negociação envolvendo a contratação de Lucas Paquetá.

“Chegamos a um acordo em relação a vários aspectos que eu julgo mais importantes. Embora o torcedor queira fechar rapidamente o negócio, no entanto, temos a responsabilidade com a instituição e com a nação de não nos comprometermos com aquilo que a gente não vai poder cumprir. Além disso, uma coisa é importante: com o elenco que a gente tem, vale destacar que não adianta trazer mais jogadores só para composição de elenco. É preciso jogador de ponta”, disse, para, já deixando o hotel Faimont, local do evento, falar de modo descontraído.