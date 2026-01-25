Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Cruzeiro, com a Voz do Esporte, às 16h30

Minas vai parar com o primeiro superclássico do ano em Minas. Galo vem de 4 empates; Raposa tenta assumir a ponta de seu grupo
Domingão de clássico em Minas: Atlético e Cruzeiro jogam neste 25/1, às 18h (de Brasília), na Arena MRV, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Galo ainda não venceu na competiçã Afinal,  empatou as quatro partidas iniciais e tem quatro pontos no Grupo A. Está fora da zona de classificação à fase decisiva.  Já a Raposa, tem duas vitórias e duas derrotas e tem seis pontos no Grupo C. Caso vença, assume a ponta.

Como não poderia deixar de acontecer com um jogo desta magnitude, o duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 (de Brasília), sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.

Cesar Tavares, o campeão do prêmio ACEESP de melhor narrador de mídia digital, comanda o clássico minuto a minuto, mas a cobertura também tem os comentários de Adélio Guimarães e as reportagens de André Bachá. Clique na arte acima a partir das 14h30 e acompanhe Atlético x Cruzeiro. Temperinho de duelo histórico, pela força dos times.

