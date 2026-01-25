Anselmi minimiza problemas extracampo e valoriza “baliza zero” do Botafogo contra o Bangu

Anselmi minimiza problemas extracampo e valoriza “baliza zero” do Botafogo contra o BanguTécnico do Glorioso também rasgou elogios ao elenco e projetou estreia no Brasileirão
Martin Anselmi minimizou a crise extracampo que o Botafogo atravessa. Em coletiva após a vitória do Glorioso por 2 a 0 sobre o Bangu, o técnico afirmou que é preciso separar as questões de campo e administrativa. O técnico também afirmou que entende os protestos da torcida antes e durante o jogo no Estádio Nilton Santos.
“As coisas precisam ser separadas. Uma coisa é o que acontece fora de campo, outra é o que acontece dentro, com nosso trabalho de jogadores e comissão técnica. No nosso trabalho esse ruído ainda não impacta, porque temos o foco em trabalhar, em ser melhores, treinar e competir”, disse o técnico. Entretanto, Anselmi não deixou de cobrar a direção por uma resolução nos problemas administrativos. Isso porque, na visão do técnico, a impossibilidade de contratar reforços é o principal impacto de curto prazo que a crise pode provocar em seu trabalho.
“Obviamente queremos ter um elenco mais profundo, vamos precisar de mais jogadores. Então, eu entendo a torcida, que tem direito de se manifestar. Nós, como instituição, temos que resolver esse problema urgente. E acho que vamos resolver. O ruído não afeta no campo. Os jogadores dão o máximo e nós focamos no que podemos controlar, que é o nosso trabalho”, disparou o argentino.
Anselmi exalta elenco do Botafogo
Mas nem toda a coletiva de Anselmi se resumiu aos problemas extracampo do Botafogo. O técnico também analisou brevemente a vitória diante do Bangu e valorizou a “baliza zero”, ou seja, terminar o jogo sem tomar gols. O treinador também exaltou a capacidade da equipe de criar chances de gol.
“Sempre é importante ganhar, mas quero destacar a baliza zero. Para mim é muito importante, é algo que cobro muito. Mas agora tem que continuar trabalhando, continuar melhorando. Ainda, obviamente, não consegui revisar o jogo. Amanhã vou revisar para saber quais são as coisas que temos que continuar melhorando. Acho que criamos muito para fazer gols e acabamos fazendo gols de bola parada. Mas é assim que é o futebol. No fim das contas, termina acontecendo este tipo de situação. Se não é um pênalti, é uma falta ou um escanteio”.
Por fim, o treinador do Glorioso rasgou elogios ao seu elenco e projetou brevemente a estreia da equipe no Brasileirão diante do Cruzeiro, jogo que acontece na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília).
“Estou feliz com os jogadores. Acho que eles tentam, são corajosos, passam a bola, recuperam rápido. Eles têm vontade de fazer tudo com intensidade. Acho que é o nosso caminho. E agora começa o Brasileirão, é outra história. Mas temos quatro dias para seguir trabalhando”, concluiu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.