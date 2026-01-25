Aliviado, Sampaoli celebra virada do Atlético em clássico e se derrete pela atuação de Hulk: “Notável”Com o 2 a 1 sobre o Cruzeiro na Arena MRV, Galo triunfa pela 1ª vez na temporada e ganha confiança para jogo de estreia no Campeonato Brasileiro
O técnico Jorge Sampaoli se mostrou aliviado após o triunfo do Atlético no clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Para ele, o resultado tem um peso simbólico importante: além de manter o Galo vivo na disputa pela classificação no Campeonato Mineiro, a vitória fortalece o moral do elenco às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (29), contra o Palmeiras, novamente na Arena MRV.
Foi a primeira vitória alvinegra na atual temporada. Afinal, até o duelo deste domingo (25) contra o arquirrival, a equipe vinha de quatro empates no Estadual e corria o risco de não se classificar para a próxima fase do Estadual.
“Este triunfo, seguramente, nos dará maior entusiasmo e maior protagonismo para o próximo jogo. Era uma partida chave para o time, para corrigir muitos aspectos que ainda tenho que corrigir, que são muitos, e seguir crescendo. Agora vem o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil”, afirmou o treinador argentino.
Time de Sampaoli recebe combustível extra para estreia no Brasileirão
Entre os destaques da partida o atacante Hulk, que marcou um golaço e foi fundamental para a virada atleticana. Ídolo da torcida, o camisa 7 viveu semanas turbulentas, já que esteve envolvido em negociações para deixar o clube rumo ao Fluminense. A permanência, no entanto, se tornou decisiva: Hulk mostrou liderança dentro de campo e foi exaltado por Sampaoli.
“Hulk é notável. São jogadores que a história inclusive os protege, porque sempre está ligado a coisas importantes. Hoje fez um gol incrível, e isso o faz tão grande como ele é, e como foi em toda a sua carreira”, descreveu o treinador.
Com o triunfo no clássico, portanto, o Atlético ganha confiança para a sequência da temporada. O desafio será manter o ritmo e transformar o bom desempenho em regularidade, afinal, a estreia contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, será um teste para medir até onde o Galo pode chegar neste início de 2026.
