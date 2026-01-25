Aliviado, Sampaoli celebra virada do Atlético em clássico e se derrete pela atuação de Hulk: “Notável”

Com o 2 a 1 sobre o Cruzeiro na Arena MRV, Galo triunfa pela 1ª vez na temporada e ganha confiança para jogo de estreia no Campeonato Brasileiro

O técnico Jorge Sampaoli se mostrou aliviado após o triunfo do Atlético no clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Para ele, o resultado tem um peso simbólico importante: além de manter o Galo vivo na disputa pela classificação no Campeonato Mineiro, a vitória fortalece o moral do elenco às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (29), contra o Palmeiras, novamente na Arena MRV.

Foi a primeira vitória alvinegra na atual temporada. Afinal, até o duelo deste domingo (25) contra o arquirrival, a equipe vinha de quatro empates no Estadual e corria o risco de não se classificar para a próxima fase do Estadual.