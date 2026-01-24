West Ham contrata ex-atacante do Barcelona de olho em possível saída de Paquetá

Hammers vão ao mercado de transferências em busca de reforços para o setor ofensivo e contratam jogador a pedido do técnico Nuno Espírito Santo / Crédito: Jogada 10

Envolvido em uma possível venda de Lucas Paquetá ao Flamengo, o West Ham acertou a contratação de um reforço para a sequência da temporada. O clube confirmou a chegada de Adama Traoré, proveniente do Fulham, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. O jogador foi um pedido do técnico Nuno Espírito Santo. LEIA MAIS: Proposta do Flamengo por Paquetá é recusada pelo West Ham

Revelado pelo Barcelona, estreou em 2013 no futebol profissional, mas ganhou poucas oportunidades na Catalunha. Assim, fez sua carreira principalmente no futebol inglês, onde atuou por times como Aston Villa e Middlesbrough. No entanto, ganhou mais notoriedade no Wolverhampton, onde ficou de 2018 a 2023.

Durante este período, retornou ao Barcelona por empréstimo, mas não teve grande desempenho. Pela seleção espanhola, entrou em campo em oito oportunidades. Além disso, tem como características principais a força física e a versatilidade pela direita, podendo atuar tanto como lateral como ala. No entanto, passou grande parte da carreira mais avançado, como atacante. Adama Traoré tinha contrato com o Fulham até junho de 2026 e deve chegar ao West Ham sem custos de transferências. Técnico do West Ham indica Adama Traoré A negociação pelo espanhol avançou por conta de um pedido do técnico Nuno Espírito Santo, que o comandou no Wolverhampton. Assim, a contratação atende à demanda da diretoria do clube londrino, que busca novas opções para o setor ofensivo. Antes de Traoré, o West Ham contratou o centroavante Taty Castellanos, que chegou a ser pretendido pelo Flamengo, junto a Lazio.