Velo Clube x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Velo Clube x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragemTimão vai até Rio Claro para voltar a vencer no Estadual e subir na tabela para se aproximar da classificação
O Corinthians vai até Rio Claro para encarar o Velo Clube, neste domingo, às 20h30, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão vem de um empate fora de casa contra o Santos, em 1 a 1 e ainda busca subir e se consolidar na zona de classificação do Estadual. Já a equipe do interior paulista está na 13° colocação, briga contra o rebaixamento e vem de um revés dentro de casa, para o Guarani.
Onde assistir
A partida terá transmissão da HBO Max, Cazé TV e Record.
Como chega o Velo Clube
O técnico Pintado tem o desfalque do atacante Lucas Duni, que está com uma lesão muscular na coxa. Assim, o time inicial deve ser o mesmo que iniciou a partida diante da Portuguesa, no Canindé. Aliás, com quatro pontos somados até aqui, o Velo Clube precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, que neste momento tem o Noroeste como primeiro time dentro do Z2, com três pontos somados.
Como chega o Corinthians
Ainda rodando o elenco neste início de temporada, o Corinthians optou por escalar força máxima no clássico alvinegro. Assim, a tendência é que Dorival Júnior faça algumas mudanças para o duelo em Rio Claro. Os reforços que chegaram recentemente ao clube como Gabriel Paulista e Pedro Milans podem ganhar minutos. Além disso, outros nomes como do jovem Kayke também devem ganhar nova oportunidade. Em contrapartida, Memphis Depay segue como desfalque. Por mais que esteja treinando com bola, o holandês ainda precisa de mais tempo de treinamento antes de voltar a ser relacionado.
VELO CLUBE X CORINTHIANS
Campeonato Paulista – 5ª rodada
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro (SP)
VELO CLUBE: Marcelo Carné; Ynaiã, Gabriel Mancha, Marcelo Augusto, Betão e Zé Mário; Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira e Sillas; João Lucas e Daniel Amorim. Técnico: Pintado.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, André Carrillo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Kayke. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Welber Venancio da Silva (SP)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)