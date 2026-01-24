Velo Clube x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão vai até Rio Claro para voltar a vencer no Estadual e subir na tabela para se aproximar da classificação / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vai até Rio Claro para encarar o Velo Clube, neste domingo, às 20h30, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão vem de um empate fora de casa contra o Santos, em 1 a 1 e ainda busca subir e se consolidar na zona de classificação do Estadual. Já a equipe do interior paulista está na 13° colocação, briga contra o rebaixamento e vem de um revés dentro de casa, para o Guarani. Onde assistir A partida terá transmissão da HBO Max, Cazé TV e Record.

Como chega o Velo Clube O técnico Pintado tem o desfalque do atacante Lucas Duni, que está com uma lesão muscular na coxa. Assim, o time inicial deve ser o mesmo que iniciou a partida diante da Portuguesa, no Canindé. Aliás, com quatro pontos somados até aqui, o Velo Clube precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, que neste momento tem o Noroeste como primeiro time dentro do Z2, com três pontos somados.