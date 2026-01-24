Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco confirma saída de Maxime Rodríguez para clube da Polônia

Meia suíço disputou apenas 15 partidas pelo Cruz-Maltino e não estava nos planos do técnico Fernando Diniz para a temporada 2026
O Vasco concluiu a transferência do meia Máxime Domínguez para o KS Cracóvia, da Polônia. O jogador suíço estava fora dos planos do técnico Fernando Diniz para esta temporada.

“O clube deseja sucesso em seus futuros desafios profissionais”, escreveu o clube carioca em nota divulgada.

LEIA MAIS: Joia do Vasco, Rayan se casa no Rio antes de embarcar para Inglaterra; vídeo

Fernando Diniz chegou a testar Maxime durante a pré-temporada. Contudo, ele não fazia parte do modelo de jogo do treinador para 2026. Assim, ficou disponível para uma possível transferência. O jogador passou por avaliação, assim como todos os nomes do elenco cruz-maltino, e a oferta do leste europeu foi considerada boa por todos os lados.

Maxime Rodríguez estava emprestado pelo Vasco ao Toronto FC, que joga a Major League Soccer, liga dos Estados Unidos, deste o ano passado.

No último domingo (18), o meia suíço atuou durante todo o segundo tempo do jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Assim, despede-se do time com apenas 15 partidas, com um gol marcado e uma assistência.

