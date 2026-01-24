Vasco confirma saída de Maxime Rodríguez para clube da Polônia

Meia suíço disputou apenas 15 partidas pelo Cruz-Maltino e não estava nos planos do técnico Fernando Diniz para a temporada 2026

O Vasco concluiu a transferência do meia Máxime Domínguez para o KS Cracóvia, da Polônia. O jogador suíço estava fora dos planos do técnico Fernando Diniz para esta temporada.

Fernando Diniz chegou a testar Maxime durante a pré-temporada. Contudo, ele não fazia parte do modelo de jogo do treinador para 2026. Assim, ficou disponível para uma possível transferência. O jogador passou por avaliação, assim como todos os nomes do elenco cruz-maltino, e a oferta do leste europeu foi considerada boa por todos os lados.

Maxime Rodríguez estava emprestado pelo Vasco ao Toronto FC, que joga a Major League Soccer, liga dos Estados Unidos, deste o ano passado.