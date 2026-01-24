Torcedores do Palmeiras levam faixa em apoio a Abel Ferreira: “The Best”Trabalho do técnico vem sendo questionado por parte da torcida do Verdão
Em meio ao clima desfavorável para Abel Ferreira no Palmeiras, um grupo de torcedores levou uma faixa de apoio para a Arena Barueri. A mensagem da faixa dizia “Abel The Best”, que significa “O melhor” em inglês.
A manifestação dos torcedores chama a atenção por conta do clima pesado que vive o Verdão, em especial após a derrota para o Novorizontino na última terça-feira (20). O Palmeiras foi goleado por 4 a 0. Este foi o pior resultado do técnico português desde que ele chegou ao clube, em novembro de 2020.
A goleada dividiu a torcida do Verdão, que cobra um melhor desempenho da equipe dentro de campo. O resultado, somando aos vice-campeonatos de 2025, levaram uma parte da torcida a pedir pela saída do treinador.
Vale lembrar que durante a madrugada da quarta-feira (21), logo após o jogo diante do Novorizontino, um grupo de torcedores pichou os muros do Allianz Parque como protesto. Neste caso, entretanto, as mensagens eram de cobrança. Para Abel Ferreira, o recado deixado foi “Acabou a mágica?”, em referência à goleada sobre a LDU (Equador) na última Libertadores, chamada de “noite mágica” pelo próprio treinador.
Apesar do clima de insatisfação por parte da torcida, não há intenção da direção do Palmeiras em demitir Abel Ferreira, cujo contrato vai até 2027. Com relação às pichações, a Polícia Civil já identificou os responsáveis. O clube, por sua vez, registrou Boletim de Ocorrência e prometeu processar os envolvidos.