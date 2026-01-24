Torcedores do Palmeiras levam faixa em apoio a Abel Ferreira: “The Best”

Trabalho do técnico vem sendo questionado por parte da torcida do Verdão / Crédito: Jogada 10

Em meio ao clima desfavorável para Abel Ferreira no Palmeiras, um grupo de torcedores levou uma faixa de apoio para a Arena Barueri. A mensagem da faixa dizia “Abel The Best”, que significa “O melhor” em inglês. A manifestação dos torcedores chama a atenção por conta do clima pesado que vive o Verdão, em especial após a derrota para o Novorizontino na última terça-feira (20). O Palmeiras foi goleado por 4 a 0. Este foi o pior resultado do técnico português desde que ele chegou ao clube, em novembro de 2020.

A goleada dividiu a torcida do Verdão, que cobra um melhor desempenho da equipe dentro de campo. O resultado, somando aos vice-campeonatos de 2025, levaram uma parte da torcida a pedir pela saída do treinador.