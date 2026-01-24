Torcedores do Botafogo protestam contra diretoria antes de jogo pelo Carioca

Grupos organizados estiveram em uma rua de acesso ao estádio Nilton Santos pedindo mais transparência diante dos problemas do clube / Crédito: Jogada 10

O ambiente para o jogo diante do Bangu, às 21h (de Brasília) deste sábado (24), vai pegar fogo. Afinal, a torcida do Botafogo perdeu a paciência mais uma vez e protestou no entorno do Estádio Nilton Santos antes do confronto pelo Campeonato Carioca. Os Alvinegros pedem mais transparência diante dos problemas enfrentados pelo Glorioso. “Acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno”, gritaram os torcedores nos arredores do estádio, no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O protesto ocorreu em uma das ruas de acesso ao Estádio Nilton Santos, horas antes do duelo entre Botafogo e Bangu, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Integrantes de torcidas organizadas do clube estiveram presentes no ato.