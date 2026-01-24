Suárez faz dois, e Sporting vence o Arouca pelo Português

Atacante brilha ao marcar duas vezes - o segundo nos acréscimos - e chega ao topo de artilheiros da competição

Luis Suárez mostra a cada dia seu faro de gol. Após marcar duas vezes sobre o PSG, pela Champions League, na última terça-feira, o artilheiro voltou a entrar em ação neste sábado (24), ao fazer os dois do Sporting na difícil vitória sobre o Arouca, por 2 a 1, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Português. Vale destacar que o segundo saiu aos 51 da etapa final.

O resultado faz o Sporting subir para 48 pontos, em segundo, ficando a quatro do Porto, primeiro colocado da competição. No entanto, os Dragões ainda jogam na rodada. Já o Arouca tem apenas 17, em 15º, correndo sério risco de rebaixamento.