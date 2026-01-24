Suárez faz dois, e Sporting vence o Arouca pelo Português

Suárez faz dois, e Sporting vence o Arouca pelo PortuguêsAtacante brilha ao marcar duas vezes - o segundo nos acréscimos - e chega ao topo de artilheiros da competição
Luis Suárez mostra a cada dia seu faro de gol. Após marcar duas vezes sobre o PSG, pela Champions League, na última terça-feira, o artilheiro voltou a entrar em ação neste sábado (24), ao fazer os dois do Sporting na difícil vitória sobre o Arouca, por 2 a 1, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Português. Vale destacar que o segundo saiu aos 51 da etapa final.
O resultado faz o Sporting subir para 48 pontos, em segundo, ficando a quatro do Porto, primeiro colocado da competição. No entanto, os Dragões ainda jogam na rodada. Já o Arouca tem apenas 17, em 15º, correndo sério risco de rebaixamento.
Na próxima rodada, o Arouca visita o Rio Ave, no sábado (31), às 15h (de Brasília). Já o Sporting entra em campo no dia seguinte, quando recebe o Nacional no José Alvalade, no mesmo horário.
Atuando no Estádio Municipal de Arouca, o Sporting abriu o placar aos 35 minutos. Maxi Araújo enfiou boa bola para Luis Suárez, que não perdoou.
Após o intervalo, o Arouca deu a resposta imediata. Aos três minutos, Ivan González deixou tudo igual com um belo chute. O Sporting pressionou em busca do triunfo e acabou premiado aos 51, novamente com Suárez, de cabeça. Foi o 17º gol do atacante colombiano no Campeonato Português, igualando-se ao grego Pavlidis, do Benfica, no topo de artilheiros.
Jogos da 19ª rodada do Português
SEXTA-FEIRA (23/01)
Casa Pia 3 x 3 AFS
SÁBADO (24/01)
Moreirense 1 x 0 Santa Clara
Arouca 1 x 2 Sporting
Estoril x Vitória de Guimarães – 17h30
DOMINGO (25/01)
Nacional x Rio Ave – 12h30
Benfica x Estrela da Amadora – 15h
Famalicão x Tondela – 15h
Braga x Alverca – 17h30
SEGUNDA-FEIRA (26/01)
Porto x Gil Vicente – 17h15