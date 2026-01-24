Saúl é aguardado no Flamengo na próxima semana após cirurgia no tornozelo

Meia passou por intervenção cirúrgica no tornozelo esquerdo e iniciou a recuperação em Madri, na Espanha / Crédito: Jogada 10

O meia Saúl Ñíguez deve se apresentar ao Flamengo na próxima semana. Em recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, ele é aguardado no Rio de Janeiro para seguir o tratamento com o departamento médico do clube.

O jogador realizou o procedimento no dia 9 de janeiro, em Madri. O planejamento realizado entre clube e o meia era que ele permanecesse 15 dias na Espanha em recuperação, para depois retornar ao Flamengo para continuar o tratamento.

Na última sexta-feira (23), Saúl publicou uma mensagem para tranquilizar a torcida rubro-negra. “Como vocês sabem, passei por uma cirurgia há duas semanas. Agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve. Em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens”, postou o espanhol. Saúl teve uma tendinopatia inserciona do Aquiles – um osso proeminente no calcanhar que gera dor no local. Assim, ele realizou a operação para tirar esse pedaço para acabar com o incômodo. O jogador relatava dores há alguns meses, que afetava o seu rendimento em campo.