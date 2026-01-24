São Paulo impõe cláusula anticalote e condições rígidas para liberar Alisson ao Corinthians

São Paulo impõe cláusula anticalote e condições rígidas para liberar Alisson ao CorinthiansTricolor só aceita empréstimo após garantir pagamento à vista, bônus por metas, multa em clássicos e opção de compra milionária
O São Paulo condiciona o empréstimo do volante Alisson ao Corinthians à inclusão de uma cláusula anticalote no contrato. Com isso, o clube garante o direito de impedir a transferência caso não receba o pagamento à vista previamente acordado. A diretoria tricolor adota a medida para reduzir riscos financeiros e, assim, autoriza o avanço das negociações. As informações são do portal ‘UOL’.
Diante da exigência, o Corinthians aceita as condições impostas e, dessa forma, destrava as conversas entre os rivais. A partir desse consenso, os clubes avançam para a fase final de formalização do acordo.
O contrato estabelece um valor de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo até o fim de 2026. Desse total, o Corinthians paga R$ 1 milhão à vista e se compromete a quitar os R$ 500 mil restantes no segundo semestre. Além disso, o clube alvinegro assume integralmente o salário do jogador durante todo o período da cessão.
Além do valor fixo, o acordo prevê um bônus de R$ 1,5 milhão caso Alisson atinja a meta de 25 partidas, com pelo menos 45 minutos em campo em cada uma. Ao mesmo tempo, o São Paulo inclui uma cláusula específica para confrontos diretos e define uma multa de R$ 2 milhões se o Corinthians utilizar o volante em partidas contra o próprio Tricolor.
Por fim, o contrato também fixa uma opção de compra ao término do empréstimo. Caso o Corinthians decida manter Alisson em definitivo, o clube terá de pagar cerca de R$ 15 milhões, valor equivalente a 2,5 milhões de euros. Com todas as cláusulas acionadas, o negócio pode ultrapassar R$ 20 milhões.
