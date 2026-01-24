São Paulo impõe cláusula anticalote e condições rígidas para liberar Alisson ao Corinthians

Tricolor só aceita empréstimo após garantir pagamento à vista, bônus por metas, multa em clássicos e opção de compra milionária / Crédito: Jogada 10

O São Paulo condiciona o empréstimo do volante Alisson ao Corinthians à inclusão de uma cláusula anticalote no contrato. Com isso, o clube garante o direito de impedir a transferência caso não receba o pagamento à vista previamente acordado. A diretoria tricolor adota a medida para reduzir riscos financeiros e, assim, autoriza o avanço das negociações. As informações são do portal ‘UOL’. Diante da exigência, o Corinthians aceita as condições impostas e, dessa forma, destrava as conversas entre os rivais. A partir desse consenso, os clubes avançam para a fase final de formalização do acordo.

O contrato estabelece um valor de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo até o fim de 2026. Desse total, o Corinthians paga R$ 1 milhão à vista e se compromete a quitar os R$ 500 mil restantes no segundo semestre. Além disso, o clube alvinegro assume integralmente o salário do jogador durante todo o período da cessão.