Santos x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragemPeixe tenta subir na tabela e respirar, mas terá pela frente o líder do Campeonato Paulista. Jogo acontece na Neo Química Arena
O Santos encara o RB Bragantino neste domingo (25/11), às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O palco do embate, entretanto, chama a atenção, já que o confronto vai acontecer na Neo Química Arena, casa do Corinthians. O Peixe chega para o duelo justamente após um empate contra o rival alvinegro por 1 a 1, na Vila Belmiro. Já o Massa Bruta também vem de uma igualdade, mas contra o Mirassol, fora de casa.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TNT, HBO MAX e Cazé TV.
Como chega o Santos
O Peixe é o oitavo colocado e, por enquanto, está com a última vaga para o mata-mata. No último embate, ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na Vila Belmiro, com Gabigol marcando na reta final do embate. Assim, a equipe sabe que precisa somar três pontos para ficar em uma situação mais confortável na tabela.
Para o embate, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem poder contar com Neymar (lesão no joelho esquerdo), Tiquinho Soares (edema na panturrilha esquerda) e Gabriel Bontempo (edema no posterior da coxa esquerda). Em contrapartida, Gabigol será reavaliado após jogar os 90 minutos do clássico, mas deve ir para o embate. Por fim, a dúvida está no meio de campo, se Zé Rafael seguirá na equipe principal ou vai dar lugar para Gabriel Menino.
Como chega o RB Bragantino
Em contrapartida, o Massa Bruta faz uma grande competição. Afinal, o RB Bragantino lidera o Campeonato Paulista com três vitórias e um empate. A igualdade aconteceu justamente na última rodada, contra o Mirassol, fora de casa. Agora, a equipe de Bragança Paulista busca seguir invicta contra um adversário direto.
O técnico Vagner Mancini tem feito um rodízio no time titular para evitar o desgaste dos atletas neste começo de temporada, mas deve começar com força máxima contra o Santos. O meio-campista Jhon Jhon, em negociações avançadas com o Zenit, deve ficar fora da partida. Já o goleiro Tiago Volpi, que está próximo do Massa Bruta, ainda não está registrado.
SANTOS X RB BRAGANTINO
Campeonato Paulista – 5ª rodada
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schimdt, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Benjamin Rollheiser; Barreal e Gabigol (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho e Ignácio Sosa; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Silva de Jesus (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.