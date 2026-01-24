Sampaoli tem uma dúvida na escalação do Atlético para enfrentar o Cruzeiro

Técnico argentino não sabe se poderá contar com Vitor Hugo, que deixou o campo no último jogo do Galo com dores na coxa direita / Crédito: Jogada 10

O Atlético encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli vai para o confronto com o que tem de melhor no elenco. No entanto, ele mantém uma dúvida no sistema defensivo. O treinador não poderá contar com Mateo Cassierra. Último reforço apresentado pelo clube, ele participou de parte das atividades nos últimos dois dias. Contudo, não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está fora da partida.

Aliás, esta deve ser o último jogo do time principal na primeira fase do Mineiro. Sampaoli não sabe se poderá contar com o zagueiro Vitor Hugo, que sentiu um problema na posterior da coxa direita no último jogo. Na quinta, ficou apenas em trabalho de recuperação, sem ir a campo. Caso não tenha condições de entrar em campo, Junior Alonso deve entrar em seu lugar. O jovem Vitão corre por fora.