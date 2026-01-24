Roma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Roma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragemClássico na capital promete parar a Itália no domingo (25/1); enquanto Roma vem em quarto, Milan é o segundo colocado
Separe seu lugar na poltrona, pois este domingo (25/1), às 16h45 (de Brasília), tem jogão na Itália. Jogando no estádio Olímpico, na capital, a Roma recebe ninguém menos que o Milan, em jogaço da 22ª rodada da Serie A. Vindo de três vitórias consecutivas na competição, os Giallorossi visam se reaproximar da líder Inter e do próprio Milan, que vem na segunda posição, quatro pontos à frente (46 a 42). Veja com o Jogada10, então, como chegam os times para este grande clássico italiano.
Como chega a Roma
A Roma vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos somando todas as competições, sendo todos os triunfos pelo mesmo placar: 2 a 0. A última vítima foi o Stuttgart, em jogo válido pela Liga Europa, na última quinta (22/1). Assim, são três triunfos consecutivos na Serie A, onde o time de Gian Piero Gasperini aparece na quarta colocação, com 42 pontos. E, se quiser seguir sonhando com título italiano, precisa vencer e torcer por tropeço da Inter de Milão, que lidera com 49.
Há, no entanto, desfalques no time da capital. Enquanto El-Shaarawy, Baldanzi e Angeliño seguem como dúvidas, Dovbyk e Hermoso são ausências certas na escalação do treinador italiano. Por outro lado, o atacante Donyell Malen, que não pode atuar contra o Stuttgart, retorna ao time após estrear com gol na vitória sobre o Torino.
Como chega o Milan
Após dois tropeços consecutivos em placares de 1 a 1 contra Genoa e Fiorentina, o Milan vem de duas importantes vitórias na Serie A. Primeiro, precisou de grande noite de Maignan para vencer o Como, fora de casa. Depois, graças a gol de Füllkrug, bateu o Lecce no San Siro, seguindo firme na briga pelo título italiano.
Com tais resultados, a equipe do técnico Massimiliano Allegri vem em segundo, com 46 pontos – três a menos que a líder Inter. São, dessa forma, 20 partidas de invencibilidade para o Milan no torneio. O único desfalque de Allegri, aliás, é Santi Giménez. Saelemaekers é dúvida, mas deve ir a campo.
ROMA x MILAN
Campeonato Italiano 2025/26 – 22ª rodada
Data-Hora: 25/1/2026, domingo, 16h45 (de Brasília)
Local: Olímpico, em Roma (ITA)
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka e Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné e Wesley; Dybala, Pellegrini e Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e de Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot e Estupiñán; Pulisic e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri
Árbitro: Andrea Colombo (ITA)
Assistentes: Giuseppe Perrotti (ITA) e Marcello Rossi (ITA)
VAR: Marco Di Bello (ITA)
Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium
