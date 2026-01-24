Roma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico na capital promete parar a Itália no domingo (25/1); enquanto Roma vem em quarto, Milan é o segundo colocado / Crédito: Jogada 10

Separe seu lugar na poltrona, pois este domingo (25/1), às 16h45 (de Brasília), tem jogão na Itália. Jogando no estádio Olímpico, na capital, a Roma recebe ninguém menos que o Milan, em jogaço da 22ª rodada da Serie A. Vindo de três vitórias consecutivas na competição, os Giallorossi visam se reaproximar da líder Inter e do próprio Milan, que vem na segunda posição, quatro pontos à frente (46 a 42). Veja com o Jogada10, então, como chegam os times para este grande clássico italiano. LEIA MAIS: Ministério da Mulher do Peru se pronuncia após denúncia contra jogadores do Alianza Lima

Como chega a Roma A Roma vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos somando todas as competições, sendo todos os triunfos pelo mesmo placar: 2 a 0. A última vítima foi o Stuttgart, em jogo válido pela Liga Europa, na última quinta (22/1). Assim, são três triunfos consecutivos na Serie A, onde o time de Gian Piero Gasperini aparece na quarta colocação, com 42 pontos. E, se quiser seguir sonhando com título italiano, precisa vencer e torcer por tropeço da Inter de Milão, que lidera com 49.

Há, no entanto, desfalques no time da capital. Enquanto El-Shaarawy, Baldanzi e Angeliño seguem como dúvidas, Dovbyk e Hermoso são ausências certas na escalação do treinador italiano. Por outro lado, o atacante Donyell Malen, que não pode atuar contra o Stuttgart, retorna ao time após estrear com gol na vitória sobre o Torino. Como chega o Milan Após dois tropeços consecutivos em placares de 1 a 1 contra Genoa e Fiorentina, o Milan vem de duas importantes vitórias na Serie A. Primeiro, precisou de grande noite de Maignan para vencer o Como, fora de casa. Depois, graças a gol de Füllkrug, bateu o Lecce no San Siro, seguindo firme na briga pelo título italiano. Com tais resultados, a equipe do técnico Massimiliano Allegri vem em segundo, com 46 pontos – três a menos que a líder Inter. São, dessa forma, 20 partidas de invencibilidade para o Milan no torneio. O único desfalque de Allegri, aliás, é Santi Giménez. Saelemaekers é dúvida, mas deve ir a campo.