Rafael afirma que resultado em Barueri não condiz com performance do São Paulo no Choque-Rei

Mesmo com o revés no duelo, Rafael destacou a entrega e a postura do elenco tricolor, ressaltando que o grupo segue confiante na busca pela classificação à próxima fase do estadual.

O goleiro Rafael entende que o placar de 3 a 1 a favor do Palmeiras contra o São Paulo não reflete fielmente o equilíbrio do clássico na noite deste sábado (24), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, Para ele, a decisão do Choque-Rei se deu em pequenos detalhes que favoreceram o rival.

“O impacto maior foi por termos feito um jogo que não condiz com o resultado. Nos nossos melhores momentos, sofremos gols. Eles tiveram três ou quatro contra-ataques e foram felizes. A nossa postura foi outra, afinal, controlamos bem o jogo. Sabemos que clássicos são jogos difíceis e este foi decidido no detalhe. Eles foram mais felizes que nós nas finalizações”, afirmou à TNT Sports.

“A postura com que entramos em campo, por mais que seja duro falar isso após uma derrota dessas. O time suportou bem, conseguimos desenvolver o nosso futebol e acho que o caminho é esse. As coisas não vão melhorar da noite para o dia, mas estamos trabalhando. Vamos buscar melhorar para buscar a classificação nos próximos três jogos”, prosseguiu.

Rafael admite que momento do São Paulo fora de campo atrapalha

O goleiro também abordou o cenário político no atual momento do clube. Segundo ele, as turbulências fora de campo inevitavelmente afetam os jogadores, embora o elenco se esforce para manter o foco e se proteger das pressões externas.

“O momento que o clube vive impacta em todas as áreas. Tentamos nos blindar disso para focar só no futebol e esperamos ter mais tranquilidade para isso. É uma fase de reconstrução, não vai ser fácil. Talvez seja um ano muito difícil para o São Paulo porque vamos ter que reconstruir desde o principal, que é o presidente. Mas o São Paulo conta com profissionais que querem estar aqui e amam este escudo, a torcida não vai nos abandonar e vamos fazer o nosso melhor”, encerrou.