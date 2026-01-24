Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rafael afirma que resultado em Barueri não condiz com performance do São Paulo no Choque-Rei

Goleiro enaltece postura do time apesar da derrota (3 a 1) para o Palmeiras e mostra confiança na classificação para fase seguinte do Paulistão
O goleiro Rafael entende que o placar de 3 a 1 a favor do Palmeiras contra o São Paulo não reflete fielmente o equilíbrio do clássico na noite deste sábado (24), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, Para ele, a decisão do Choque-Rei se deu em pequenos detalhes que favoreceram o rival.

Mesmo com o revés no duelo, Rafael destacou a entrega e a postura do elenco tricolor, ressaltando que o grupo segue confiante na busca pela classificação à próxima fase do estadual.

“O impacto maior foi por termos feito um jogo que não condiz com o resultado. Nos nossos melhores momentos, sofremos gols. Eles tiveram três ou quatro contra-ataques e foram felizes. A nossa postura foi outra, afinal, controlamos bem o jogo. Sabemos que clássicos são jogos difíceis e este foi decidido no detalhe. Eles foram mais felizes que nós nas finalizações”, afirmou à TNT Sports.

“A postura com que entramos em campo, por mais que seja duro falar isso após uma derrota dessas. O time suportou bem, conseguimos desenvolver o nosso futebol e acho que o caminho é esse. As coisas não vão melhorar da noite para o dia, mas estamos trabalhando. Vamos buscar melhorar para buscar a classificação nos próximos três jogos”, prosseguiu.

Rafael admite que momento do São Paulo fora de campo atrapalha

O goleiro também abordou o cenário político no atual momento do clube. Segundo ele, as turbulências fora de campo inevitavelmente afetam os jogadores, embora o elenco se esforce para manter o foco e se proteger das pressões externas.

“O momento que o clube vive impacta em todas as áreas. Tentamos nos blindar disso para focar só no futebol e esperamos ter mais tranquilidade para isso. É uma fase de reconstrução, não vai ser fácil. Talvez seja um ano muito difícil para o São Paulo porque vamos ter que reconstruir desde o principal, que é o presidente. Mas o São Paulo conta com profissionais que querem estar aqui e amam este escudo, a torcida não vai nos abandonar e vamos fazer o nosso melhor”, encerrou.

