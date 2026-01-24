Pezzolano ganha opções para montar o Inter no Gre-Nal

Treinador deve mandar a campo o time principal no primeiro clássico da temporada. Questão física ditará decisões no Colorado / Crédito: Jogada 10

O técnico Paulo Pezzolano terá o seu primeiro grande desafio à frente do Inter neste domingo (25). Afinal, ele comandará o Colorado pela primeira vez em um Gre-Nal, que será disputado no Beira-Rio, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Para o confronto, o treinador ganhou algumas opções para montar o time.

Após a vitória sobre o Inter de Santa Maria, Pezzolano indicou que a equipe que entrará em campo no clássico é a que possuir as melhores condições físicas. Se seguir com essa premissa, Félix Torres, autor de um gol contra o “xará” gaúcho, deve ganhar uma chance como titular no lugar de Vitor Gabriel, com Mercado atuando do lado esquerdo da defesa.

Outra alternativa para o treinador envolve o setor de meio de campo. Afinal, Rodrigo Villagra teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear. O argentino disputa posição com Ronaldo. Entretanto, Ronaldo vive bom momento com Pezzolano, que gostou de suas atuações neste início de Campeonato Gaúcho. O jogador atuou em três partidas – duas pelo time alternativo e uma com o principal – e ganhou elogios do comandante. “Ronaldo e Paulinho vêm fazendo trabalhos excelentes. Ronaldo vem crescendo muito. É um jogador muito interessante”, destacou.