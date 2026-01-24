Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x São Paulo: saiba como a rivalidade com Crespo fez Abel Ferreira mudar seu estilo de jogo

Treinadores protagonizam uma das rivalidades mais interessantes do futebol paulista nos últimos anos
O clássico entre Palmeiras e São Paulo deste sábado (24), na Arena Barueri, marca o reencontro de Abel Ferreira e Hernán Crespo. Os dois treinadores protagonizam uma das rivalidades mais interessantes do futebol paulista nos últimos anos, com troca de alfinetadas, jantares e grandes decisões protagonizadas entre as equipes.

Apesar da rivalidade, os dois técnicos possuem boa relação. Durante a primeira passagem do argentino pelo Brasil, em 2021, os treinadores chegaram até a ser vizinhos. O fato, inclusive, gerou um mal-entendido: quando o Palmeiras superou o Atlético-MG na semifinal da Libertadores do mesmo ano, Abel fez um desabafo no qual dedicava a vitória a um “vizinho chato”.

A figura, na verdade, era fictícia. Uma metáfora que representava os críticos do trabalho do treinador, mas foi inicialmente confundida com Crespo. O argentino até entrou na brincadeira, mas fez questão de desmentir a história nos dias seguintes. A prova de que ele não era o “vizinho chato” é que na fase anterior da Libertadores, nas quartas de final, quando Palmeiras e São Paulo se enfrentaram, Abel convidou o rival para jantar em sua casa. Mesmo derrotado, o técnico argentino aceitou o convite. O fato está descrito no livro de Abel Ferreira, “Cabeça Fria, Coração Quente”.

Estilo de jogo de Crespo “encantou” Abel Ferreira

A publicação relata que os técnicos “trocaram muitas ideias e partilharam experiências”. Foi entre essas conversas que o técnico português entendeu o funcionamento da marcação por encaixes individuais adotada pelo técnico argentino. O estilo de defender, tipicamente sul-americano e baseado no modelo de Marcelo Bielsa, encantou Abel durante a disputa do Paulistão de 2021, em especial na decisão do torneio, vencida pelo Tricolor.

Desde então, o português, adepto da marcação por zona, passou a utilizar cada vez mais a defesa homem a homem. Desde 2023, essa se tornou a forma do Palmeiras defender em todas as partidas, mesmo criticada por parte da torcida, que enxerga a defesa com fragilidade.

Palmeiras e São Paulo sob pressão

O retrospecto entre os treinadores é equilibrado. Abel Ferreira e Crespo se enfrentaram em sete oportunidades, com duas vitórias para cada lado e três empates. Vale lembrar que o último duelo ficou com o português, o polêmico 3 a 2 de virada pelo Brasileirão de 2025. O jogo ficou marcado por um pênalti não marcado em Gonzalo Tapia, que gerou fortes reclamações não apenas do São Paulo, mas de outras equipes. Entre elas, o Flamengo, que disputava o título brasileiro com o Verdão.

Abel ainda tem a vantagem de ter vencido o duelo nas quartas de final da Libertadores de 2021, que terminou com título do Alviverde. O duelo marcou a primeira vitória do Palmeiras diante do São Paulo na história da competição. Por outro lado, Crespo venceu o único título disputado entre os dois: o Paulistão de 2021, que tirou o São Paulo de uma fila de nove anos.

Dessa vez, os dois técnicos chegam para o jogo sob pressão. O Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0, placar que marcou o pior resultado da passagem do técnico português pelo Verdão. O Tricolor, por sua vez, perdeu por 3 a 2 para a Portuguesa no Morumbis. O time ainda se vê ameaçado pela zona de rebaixamento do Paulistão, apesar da classificação embolada.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão. O jogo acontece na Arena Barueri, casa provisória do Verdão, enquanto ocorre a troca de gramado do Allianz Parque.

 

