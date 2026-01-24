Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Metz x Lyon: onde assitir, escalações e arbitragem

Metz x Lyon: onde assitir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo neste domingo (25), às 13h15 (de Brasília), na Decathlon Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Francês
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em situações distintas, Metz e Lyon fazem duelo neste domingo (25), às 13h15 (de Brasília), na Decathlon Arena, em Villeneuve-d’Ascq, perto de Lille, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Os Grenats têm 12 pontos e estão na lanterna da competição. Do outro lado, os Gones somam 33 pontos na quarta posição na tabela, 10 a menos que o líder Lens.

Onde assistir

A partida entre Metz e Lyon, pela 19ª rodada do Campeonato Francês, terá a transmissão da CazéTV e ESPN+.

Como chega o Metz

O time enfrenta dificuldades nesta temporada e ainda busca uma reação para sair da lanterna. Fazendo um recorte das últimas oito rodadas, o time venceu apenas um jogo, sendo seis derrotas. Na última rodada, perdeu para o Strasbourg por 2 a 1 fora de casa e ainda sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Montpellier pela Copa da França. Assim, a equipe comandada por Stéphane Le Mignan tem apenas a competição nacional como torneio até o fim da temporada, o que representa uma oportunidade para tentar embalar. No entanto, enfrenta uma das melhores equipes do torneio. Além disso, os Grenats tentam reduzir o número de gols sofridos (40) até o fim, mas ainda é a defesa mais vazada do campeonato.

Como chega o Lyon

Do outro lado, o Lyon busca manter o bom momento na temporada. Nos 11 jogos, os Gones perderam apenas um jogo, sendo neste recorte uma série de sete vitórias consecutivas. Aliás, é a melhor fase do time nas competições. A expectativa que fica é a volta do atacante Endrick, que não jogou na vitória contra o Young Boys. O brasileiro tenta retomar o bom futebol do Palmeiras após período sem partidas no Real Madrid.

O Lyon, aliás, conta com um desfalque importante. O lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, do Lyon, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na quinta-feira, durante a partida da Liga Europa entre o Lyon e o Young Boys, da Suíça, ficará afastado dos gramados por um mês, anunciou o técnico do clube francês, Paulo Fonseca, nesta sexta-feira (23). Além disso, Fofana e Nuamah também estão no DM, enquanto Abner Vinícius, Ghezzal e Niakhaté são dúvidas.

METZ x LYON

19ª rodada do Campeonato Francês
Data-Hora: 24/1/2025 (domingo), às 13h15 (de Brasília)
Local: na Decathlon Arena, em Villeneuve-d’Ascq (FRA)
METZ: Fischer; Colin, Sadibou Sané, Yegbe e Ballo-Touré; Gbamin, Deminguet e Hein; Mbaye, Ibou Sané e Tsitaishvili. Técnico: Stéphane Le Mignan
LYON: Grief; Maitland-Niles, Mata, Kluivert e Mangala; Tessman, Morton, Sulc e Karabec; Endrick e Afonso Moreira. Técnico: Paulo Fonseca
Árbitro: Eric Wattellier
Assistentes: Mikaël Berchebru e Aurélien Drouet
VAR: Cédric Dos Santos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar