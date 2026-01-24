Metz x Lyon: onde assitir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo neste domingo (25), às 13h15 (de Brasília), na Decathlon Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Francês / Crédito: Jogada 10

Em situações distintas, Metz e Lyon fazem duelo neste domingo (25), às 13h15 (de Brasília), na Decathlon Arena, em Villeneuve-d’Ascq, perto de Lille, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Os Grenats têm 12 pontos e estão na lanterna da competição. Do outro lado, os Gones somam 33 pontos na quarta posição na tabela, 10 a menos que o líder Lens. Onde assistir A partida entre Metz e Lyon, pela 19ª rodada do Campeonato Francês, terá a transmissão da CazéTV e ESPN+.

Como chega o Metz O time enfrenta dificuldades nesta temporada e ainda busca uma reação para sair da lanterna. Fazendo um recorte das últimas oito rodadas, o time venceu apenas um jogo, sendo seis derrotas. Na última rodada, perdeu para o Strasbourg por 2 a 1 fora de casa e ainda sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Montpellier pela Copa da França. Assim, a equipe comandada por Stéphane Le Mignan tem apenas a competição nacional como torneio até o fim da temporada, o que representa uma oportunidade para tentar embalar. No entanto, enfrenta uma das melhores equipes do torneio. Além disso, os Grenats tentam reduzir o número de gols sofridos (40) até o fim, mas ainda é a defesa mais vazada do campeonato.

Como chega o Lyon Do outro lado, o Lyon busca manter o bom momento na temporada. Nos 11 jogos, os Gones perderam apenas um jogo, sendo neste recorte uma série de sete vitórias consecutivas. Aliás, é a melhor fase do time nas competições. A expectativa que fica é a volta do atacante Endrick, que não jogou na vitória contra o Young Boys. O brasileiro tenta retomar o bom futebol do Palmeiras após período sem partidas no Real Madrid. O Lyon, aliás, conta com um desfalque importante. O lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, do Lyon, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na quinta-feira, durante a partida da Liga Europa entre o Lyon e o Young Boys, da Suíça, ficará afastado dos gramados por um mês, anunciou o técnico do clube francês, Paulo Fonseca, nesta sexta-feira (23). Além disso, Fofana e Nuamah também estão no DM, enquanto Abner Vinícius, Ghezzal e Niakhaté são dúvidas. METZ x LYON 19ª rodada do Campeonato Francês

Data-Hora: 24/1/2025 (domingo), às 13h15 (de Brasília)

Local: na Decathlon Arena, em Villeneuve-d’Ascq (FRA)

METZ: Fischer; Colin, Sadibou Sané, Yegbe e Ballo-Touré; Gbamin, Deminguet e Hein; Mbaye, Ibou Sané e Tsitaishvili. Técnico: Stéphane Le Mignan

LYON: Grief; Maitland-Niles, Mata, Kluivert e Mangala; Tessman, Morton, Sulc e Karabec; Endrick e Afonso Moreira. Técnico: Paulo Fonseca

Árbitro: Eric Wattellier

Assistentes: Mikaël Berchebru e Aurélien Drouet

VAR: Cédric Dos Santos