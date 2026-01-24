Mercado da bola deste sábado (24): Corinthians perto de Rony e cláusula anticalote por Alisson

Mercado da bola deste sábado (24): Corinthians perto de Rony e cláusula anticalote por AlissonTimão e Atlético negociam a transferência do atacante por R$ 25 milhões. Por outro lado, São Paulo quer se resguardar para liberar Alisson
Com o início do ano, o mercado da bola segue quente nos bastidores do futebol nacional e internacional. O sábado começou com algumas movimentações impactantes no Brasil. O principal destaque é a negociação do Corinthians com o Atlético por Rony. Outra informação importante também envolve o clube paulista. Afinal, o São Paulo impôs uma cláusula anticalote para liberar Alisson ao Timão.
Corinthians fica perto de contratar Rony
O nome de Rony entrou de vez na pauta do Corinthians e ganhou força nos bastidores do clube. Atacante do Atlético, o jogador negocia para vestir a camisa alvinegra e aparece como um dos principais alvos da diretoria neste momento. O negócio, aliás, está bem encaminhado.
A negociação gira em torno de R$ 25 milhões, com contrato de três anos e possibilidade de renovação por mais uma temporada. Internamente, há expectativa de que o atacante esteja apto para disputar a Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, contra o Flamengo, em Brasília.
São Paulo adiciona cláusula para liberar Alisson ao Timão
O São Paulo condiciona o empréstimo do volante Alisson ao Corinthians à inclusão de uma cláusula anticalote no contrato. Com isso, o clube garante o direito de impedir a transferência caso não receba o pagamento à vista previamente acordado. A diretoria tricolor adota a medida para reduzir riscos financeiros e, assim, autoriza o avanço das negociações.
O Vasco concluiu a transferência do meia Maxime Domínguez para o KS Cracóvia, da Polônia. O jogador suíço estava fora dos planos do técnico Fernando Diniz para esta temporada.
West Ham contrata atacante ex-Barça
Envolvido em uma possível venda de Lucas Paquetá ao Flamengo, o West Ham acertou a contratação de um reforço para a sequência da temporada. O clube confirmou a chegada de Adama Traoré, proveniente do Fulham, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. O jogador foi um pedido do técnico Nuno Espírito Santo.