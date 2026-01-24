Mbappé faz dois, Real Madrid vence o Villarreal e assume a liderança do Espanhol

Merengues chegam a 51 pontos na tabela, ultrapassando o Barcelona, que tem 49. Contudo, os catalães podem retomar a ponta em caso de vitória

O Real Madrid assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado (24), os Merengues venceram o Villarreal, no La Cerámica, por 2 a 0, com dois gols do atacante Mbappé, pela 21ª rodada. O francês chegou a 21 em LaLiga, ampliando ainda mais sua vantagem no topo de artilheiros.

O resultado fez o Real saltar para 51 pontos, dois a mais que o Barcelona, que recebe o Oviedo neste domingo (25) , no Camp Nou. Já o Villarreal permanece em quarto, com 41.

O Submarino Amarelo volta a campo pelo Espanhol no próximo sábado (31), quando visita o Osasuna, às 12h15 (de Brasília). Já os Blancos recebem o Rayo Vallecano no dia seguinte, às 10h.

Villarreal e Real Madrid fizeram um primeiro tempo disputado, mas com poucas chances criadas pelas duas equipes. O Submarino Amarelo teve duas oportunidades nos primeiros 20 minutos, mas que não levaram tanto perigo ao goleiro Courtois. Os Merengues equilibraram mais ações na reta final da etapa e as melhores chegadas partiam de jogadas individuais. Assim, Vini Jr e Arda Güler tentaram desequilibrar nas ações ofensivas.

Güler teve uma boa chance após jogada individual, parando no goleiro Luiz Júnior. Já o brasileiro quase abriu o placar aos 39, quando girou para cima da marcação e finalizou raspando a trave. Aliás, Gueye quase surpreendeu Courtois em finalização de longe no último lance da etapa inicial.