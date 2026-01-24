Mbappé faz dois, Real Madrid vence o Villarreal e assume a liderança do Espanhol

Mbappé faz dois, Real Madrid vence o Villarreal e assume a liderança do EspanholMerengues chegam a 51 pontos na tabela, ultrapassando o Barcelona, que tem 49. Contudo, os catalães podem retomar a ponta em caso de vitória
O Real Madrid assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado (24), os Merengues venceram o Villarreal, no La Cerámica, por 2 a 0, com dois gols do atacante Mbappé, pela 21ª rodada. O francês chegou a 21 em LaLiga, ampliando ainda mais sua vantagem no topo de artilheiros.
O resultado fez o Real saltar para 51 pontos, dois a mais que o Barcelona, que recebe o Oviedo neste domingo (25), no Camp Nou. Já o Villarreal permanece em quarto, com 41.
O Submarino Amarelo volta a campo pelo Espanhol no próximo sábado (31), quando visita o Osasuna, às 12h15 (de Brasília). Já os Blancos recebem o Rayo Vallecano no dia seguinte, às 10h.
Villarreal e Real Madrid fizeram um primeiro tempo disputado, mas com poucas chances criadas pelas duas equipes. O Submarino Amarelo teve duas oportunidades nos primeiros 20 minutos, mas que não levaram tanto perigo ao goleiro Courtois. Os Merengues equilibraram mais ações na reta final da etapa e as melhores chegadas partiam de jogadas individuais. Assim, Vini Jr e Arda Güler tentaram desequilibrar nas ações ofensivas.
Güler teve uma boa chance após jogada individual, parando no goleiro Luiz Júnior. Já o brasileiro quase abriu o placar aos 39, quando girou para cima da marcação e finalizou raspando a trave. Aliás, Gueye quase surpreendeu Courtois em finalização de longe no último lance da etapa inicial.
Mbappé entra em ação e garante vitória do Real Madrid
Na volta do intervalo, o Real Madrid tratou de se colocar em vantagem. Assim, em jogada pela esquerda, Vini Jr tocou para o meio da área. Gueye tentou cortar e deixou a bola na medida para Mbappé marcar. O Villarreal quase empatou aos 17, em cobrança de falta ensaiada. No entanto, Gerard Moreno, sem marcação, finalizou por cima do gol.
Na reta final, o Villarreal tentou ensaiar uma pressão em busca do empate diante de sua torcida. Contudo, os Blancos ofereciam perigo nos contragolpes. Assim, Mbappé entrou na área e sofreu pênalti já nos acréscimos. Na cobrança, mandou de cavadinha para fazer o seu segundo gol na partida, garantindo o triunfo merengue.
Jogos da 21ª rodada do Espanhol
SEXTA-FEIRA (24/01)
Levante 3 x 2 Elche
SÁBADO (25/01)
Rayo Vallecano 1 x 3 Osasuna
Valencia 3 x 2 Espanyol
Sevilla 2 x 1 Athletic Bilbao
Villarreal 0 x 2 Real Madrid
DOMINGO (26/01)
Atlético de Madrid x Mallorca – 10h
Barcelona x Oviedo – 12h15
Real Sociedad x Celta de Vigo – 14h30
Alavés x Betis – 17h
SEGUNDA-FEIRA (27/01)
Girona x Getafe – 17h