Martínez segue fora do Brasil, e Corinthians ainda não define prazo para retorno

Volante segue sem passaporte e frustra diretoria alvinegra, que aguardava até a última sexta-feira a volta do jogador da Venezuela / Crédito: Jogada 10

O volante José Martínez continua impossibilitado de viajar para o Brasil devido à ausência de passaporte. A diretoria do Corinthians, que aguardava sua reapresentação até a última sexta-feira, não estipulou um novo prazo para o retorno do jogador. A informação é do portal “ge”. O atraso, que já ultrapassa 20 dias, tem gerado forte incômodo nos bastidores do clube. A expectativa era de que o documento fosse liberado na última quinta-feira, permitindo que o atleta se apresentasse no CT Joaquim Grava no dia seguinte. No entanto, o processo burocrático na Venezuela não avançou, e Martínez segue aguardando a emissão do novo passaporte, já que o anterior não possui mais páginas disponíveis para registros de entrada e saída.

A situação ganhou contornos ainda mais delicados após a recente crise política na Venezuela, marcada pela captura de Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos, o que afetou diversos serviços públicos no país, incluindo o setor responsável pela documentação. Na última quarta-feira, o jogador se manifestou pela primeira vez, afirmando que gostaria de estar treinando com o elenco alvinegro, mas que depende da liberação do documento para viajar. Sua ausência, que já soma mais de um mês desde a final da Copa do Brasil, tem irritado dirigentes, comissão técnica e departamento de futebol.