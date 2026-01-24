Manchester City reage, vence Wolverhampton e encerra jejum na Premier League

Com gols ainda no primeiro tempo, time de Pep Guardiola faz 2 a 0 no Etihad pela 23ª rodada do campeonato inglês / Crédito: Jogada 10

O Manchester City voltou a vencer na Premier League neste sábado (24) ao bater o Wolverhampton por 2 a 0, no Etihad Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A resposta veio cedo, ainda no primeiro tempo, quando o time de Pep Guardiola construiu o placar e interrompeu uma sequência de quatro jogos sem vitória. O domínio do time de Guardiola apareceu desde os primeiros minutos. Mesmo sem Haaland na etapa inicial, o City impôs ritmo alto e abriu o placar logo aos seis minutos. Omar Marmoush recebeu cruzamento de Matheus Nunes dentro da área e finalizou com precisão para marcar o primeiro gol da partida.

A equipe manteve o controle da partida e voltou a assustar aos 35 minutos, quando Marmoush acertou a trave e reclamou de pênalti após a bola tocar no braço de Mosquera. O árbitro Farai Hallam revisou o lance no VAR, mas mandou o jogo seguir, mantendo a decisão de campo.

O segundo gol saiu já no fim do primeiro tempo, aos 47 minutos. Antoine Semenyo dominou na entrada da área, cortou a marcação do Wolves e finalizou de pé esquerdo. O tento garantiu a vitória antes mesmo do intervalo para dar tranquilidade ao time. Segundo tempo Na volta do vestiário, o cenário pouco mudou. O City passou a administrar o resultado, controlou a posse de bola e praticamente não sofreu defensivamente. Aos 32 minutos, Phil Foden encontrou Semenyo em boa condição, mas o chute forte acertou novamente a trave. O Wolves até tentou sair mais para o jogo, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. Mané foi quem mais tentou dar criatividade a um time que segue na lanterna da Premier League e não conseguiu ameaçar de forma consistente o gol adversário.