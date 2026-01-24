Joia do Vasco, Rayan se casa no Rio antes de embarcar para Inglaterra; vídeo

A caminho do futebol europeu, atacante se casou com Eduarda Santos, sua namorada desde as categorias de base do Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

O atacante Rayan, cria do Vasco, aproveitou os últimos momentos de Brasil para se casar com sua namorada de longa data, Eduarda Santos. O casal oficializou a união em cerimônia reservada nessa sexta-feira (23), longe da exposição comum a jogadores de destaque. Noivo desde setembro de 2025, o atacante decidiu aproveitar o timing para antecipar o casamento antes da mudança para Inglaterra. A joia cruz-maltina vai atuar pelo Bournemouth e realizar o sonho de disputar a Premier League.

O casal optou por uma cerimônia simples e sem qualquer aviso prévio, restrita a amigos e familiares. Sem postagens oficiais, as imagens surgiram aos poucos através das redes sociais dos convidados — incluindo companheiros de Vasco.