Joia do Vasco, Rayan se casa no Rio antes de embarcar para Inglaterra; vídeo

Joia do Vasco, Rayan se casa no Rio antes de embarcar para Inglaterra; vídeoA caminho do futebol europeu, atacante se casou com Eduarda Santos, sua namorada desde as categorias de base do Cruz-Maltino
O atacante Rayan, cria do Vasco, aproveitou os últimos momentos de Brasil para se casar com sua namorada de longa data, Eduarda Santos. O casal oficializou a união em cerimônia reservada nessa sexta-feira (23), longe da exposição comum a jogadores de destaque.
Noivo desde setembro de 2025, o atacante decidiu aproveitar o timing para antecipar o casamento antes da mudança para Inglaterra. A joia cruz-maltina vai atuar pelo Bournemouth e realizar o sonho de disputar a Premier League.
O casal optou por uma cerimônia simples e sem qualquer aviso prévio, restrita a amigos e familiares. Sem postagens oficiais, as imagens surgiram aos poucos através das redes sociais dos convidados — incluindo companheiros de Vasco.
Apesar de intimista, a celebração contou com música artistas como Mr. Dan e Gamadinho, ambos de pagode, para animar a festa após a troca de alianças. O Vasco não ficou de fora e há registros de Rayan dançando “a barreira vai virar baile” ao lado de Phillippe Coutinho.
Os principais registros, aliás, foram retirados das redes sociais de pessoas ligadas ao elenco cruz-maltino. Inês Afonso, esposa de Nuno Moreira, publicou vídeos do casal no altar, enquanto Giovanna Maximo, namorada do atacante Cauã Paixão, registrou momentos da comemoração.
Na festa de casamento de Rayan com presença de Coutinho tocou a música "A barreira vai virar baile".