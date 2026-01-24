Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores do Alianza Lima negam abuso sexual, mas clube afasta trio

Carlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña rebateram as acusações de jovem argentina e se colocam à disposição da Justiça
O escândalo que abalou o Alianza Lima às vésperas de um jogo festivo ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (23). Imediatamente após a repercussão internacional do caso, os jogadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña vieram a público para negar veementemente as acusações de abuso sexual feitas por uma jovem argentina. Apesar disso, a diretoria do clube peruano agiu com rigor e decidiu suspender preventivamente os três atletas, que são ex-integrantes da seleção nacional. Consequentemente, eles estão fora do amistoso contra o Inter Miami, de Lionel Messi, marcado para este sábado (24).

Entenda o caso e as acusações

A denúncia surgiu no último domingo (18), quando uma mulher de 22 anos procurou a polícia para relatar o ocorrido. Segundo ela, a agressão teria acontecido no próprio dia 18 de janeiro, dentro do hotel Hyatt Centric, em Montevidéu, capital do Uruguai, onde a delegação do Alianza realizava sua pré-temporada.

De acordo com informações do canal argentino “A24”, a vítima afirmou conhecer Carlos Zambrano (36 anos) e ter jantado com ele antes de se dirigirem ao hotel. Posteriormente, Trauco (33 anos) e Peña (30 anos) teriam entrado no quarto onde ela estava. Logo após o episódio, a jovem retornou à Argentina para formalizar o registro da ocorrência.

A defesa dos jogadores do Alianza Lima

Diante da gravidade das imputações, os atletas utilizaram suas redes sociais para se defender. Zambrano, ex-zagueiro do Boca Juniors, emitiu um comunicado oficial rejeitando qualquer envolvimento em crimes e criticando a exposição midiática. Nesse sentido, ele afirmou estar tranquilo e disposto a colaborar com as investigações.

Da mesma maneira, Miguel Trauco, lateral com passagem pelo Flamengo, também quebrou o silêncio. Assim como seu companheiro, ele negou as acusações e se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos, alegando que a situação gerou “danos injustos” à sua imagem. Vale lembrar que Sergio Peña já havia negado as alegações no dia anterior.

Por fim, o caso segue sob investigação policial, enquanto o Alianza Lima tenta blindar o restante do elenco para a sequência da temporada, mesmo com a imagem institucional arranhada pelo episódio.

