Jogadores do Alianza Lima negam abuso sexual, mas clube afasta trio

Jogadores do Alianza Lima negam abuso sexual, mas clube afasta trioCarlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña rebateram as acusações de jovem argentina e se colocam à disposição da Justiça
O escândalo que abalou o Alianza Lima às vésperas de um jogo festivo ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (23). Imediatamente após a repercussão internacional do caso, os jogadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña vieram a público para negar veementemente as acusações de abuso sexual feitas por uma jovem argentina. Apesar disso, a diretoria do clube peruano agiu com rigor e decidiu suspender preventivamente os três atletas, que são ex-integrantes da seleção nacional. Consequentemente, eles estão fora do amistoso contra o Inter Miami, de Lionel Messi, marcado para este sábado (24).
Entenda o caso e as acusações
A denúncia surgiu no último domingo (18), quando uma mulher de 22 anos procurou a polícia para relatar o ocorrido. Segundo ela, a agressão teria acontecido no próprio dia 18 de janeiro, dentro do hotel Hyatt Centric, em Montevidéu, capital do Uruguai, onde a delegação do Alianza realizava sua pré-temporada.
De acordo com informações do canal argentino “A24”, a vítima afirmou conhecer Carlos Zambrano (36 anos) e ter jantado com ele antes de se dirigirem ao hotel. Posteriormente, Trauco (33 anos) e Peña (30 anos) teriam entrado no quarto onde ela estava. Logo após o episódio, a jovem retornou à Argentina para formalizar o registro da ocorrência.
A defesa dos jogadores do Alianza Lima
Diante da gravidade das imputações, os atletas utilizaram suas redes sociais para se defender. Zambrano, ex-zagueiro do Boca Juniors, emitiu um comunicado oficial rejeitando qualquer envolvimento em crimes e criticando a exposição midiática. Nesse sentido, ele afirmou estar tranquilo e disposto a colaborar com as investigações.
Da mesma maneira, Miguel Trauco, lateral com passagem pelo Flamengo, também quebrou o silêncio. Assim como seu companheiro, ele negou as acusações e se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos, alegando que a situação gerou “danos injustos” à sua imagem. Vale lembrar que Sergio Peña já havia negado as alegações no dia anterior.
Por fim, o caso segue sob investigação policial, enquanto o Alianza Lima tenta blindar o restante do elenco para a sequência da temporada, mesmo com a imagem institucional arranhada pelo episódio.