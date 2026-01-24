Jogadores do Alianza Lima negam abuso sexual, mas clube afasta trio

Carlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña rebateram as acusações de jovem argentina e se colocam à disposição da Justiça / Crédito: Jogada 10

O escândalo que abalou o Alianza Lima às vésperas de um jogo festivo ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (23). Imediatamente após a repercussão internacional do caso, os jogadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña vieram a público para negar veementemente as acusações de abuso sexual feitas por uma jovem argentina. Apesar disso, a diretoria do clube peruano agiu com rigor e decidiu suspender preventivamente os três atletas, que são ex-integrantes da seleção nacional. Consequentemente, eles estão fora do amistoso contra o Inter Miami, de Lionel Messi, marcado para este sábado (24). Entenda o caso e as acusações A denúncia surgiu no último domingo (18), quando uma mulher de 22 anos procurou a polícia para relatar o ocorrido. Segundo ela, a agressão teria acontecido no próprio dia 18 de janeiro, dentro do hotel Hyatt Centric, em Montevidéu, capital do Uruguai, onde a delegação do Alianza realizava sua pré-temporada.

De acordo com informações do canal argentino “A24”, a vítima afirmou conhecer Carlos Zambrano (36 anos) e ter jantado com ele antes de se dirigirem ao hotel. Posteriormente, Trauco (33 anos) e Peña (30 anos) teriam entrado no quarto onde ela estava. Logo após o episódio, a jovem retornou à Argentina para formalizar o registro da ocorrência.