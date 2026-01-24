Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Gre-Nal representará primeiro grande teste para Colorado e Imortal na temporada, após estratégia de mudanças nas escalações / Crédito: Jogada 10

Internacional e Grêmio terão o primeiro grande teste e clássico da temporada ao se enfrentarem pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal, que abrirá a disputa entre os rivais no ano, ocorrerá às 20h (de Brasília) deste domingo (25), no Beira-Rio. As equipes apresentam campanhas semelhantes no Estadual. Afinal, já aplicaram goleadas e também tiveram as primeiras oscilações em 2026. Onde assistir O clássico terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional O Colorado demonstrou força em sua estreia pelo Gauchão e na temporada ao vencer o Novo Hamburgo, de virada, como mandante. Inclusive, com uma equipe alternativa, com chances para promessas da base. O resultado positivo se repetiu na segunda rodada ao golear o Monsoon com a mesma estratégia. Porém, o duelo representou a primeira partida de Paulo Pezzolano no comando do time. Posteriormente, o Inter teve o primeiro tropeço da temporada ao perder para o Ypiranga na condição de visitante. Na sequência, veio a rápida reação com a estreia do considerado time ideal e com um triunfo sobre o Inter, de Santa Maria, no Beira-Rio. As atuações do zagueiro Félix Torres e do volante Paulinho, dois dos reforços para a temporada, agradaram. O defensor equatoriano até anotou um gol em seu primeiro jogo com a camisa colorada.

Com as performances elogiáveis, a dupla se credenciou a brigar por espaços no time titular para o Gre-Nal. A outra contratação mais recente, o meio-campista Rodrigo Villagra provavelmente estará à disposição depois de Pezzolano citar sua chegada com bom condicionamento físico. A maior probabilidade é de que inicie como opção no banco. Como chega o Grêmio Luis Castro modificou o planejamento inicial que a nova diretoria do Imortal traçou e também promoveu a implementação de um rodízio no grupo de jogadores. A prioridade, aliás, foi pela utilização de jogadores que apresentassem a melhor condição física e o aprimoramento deste aspecto. Na primeira partida do ano, empolgou com uma goleada sobre o Avenida, depois sofreu um revés para o São José. Até que se reestabeleceu com outro placar elástico, dessa vez contra o São Luiz. Em seguida, no seu último compromisso, também venceu o Guarany. Em sua escalação, o estreante em clássicos Luis Castro deve optar em escalar novamente o que considera o time titular, após preservá-lo no jogo anterior.