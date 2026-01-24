Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragemGre-Nal representará primeiro grande teste para Colorado e Imortal na temporada, após estratégia de mudanças nas escalações
Internacional e Grêmio terão o primeiro grande teste e clássico da temporada ao se enfrentarem pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal, que abrirá a disputa entre os rivais no ano, ocorrerá às 20h (de Brasília) deste domingo (25), no Beira-Rio. As equipes apresentam campanhas semelhantes no Estadual. Afinal, já aplicaram goleadas e também tiveram as primeiras oscilações em 2026.
Onde assistir
O clássico terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.
Como chega o Internacional
O Colorado demonstrou força em sua estreia pelo Gauchão e na temporada ao vencer o Novo Hamburgo, de virada, como mandante. Inclusive, com uma equipe alternativa, com chances para promessas da base. O resultado positivo se repetiu na segunda rodada ao golear o Monsoon com a mesma estratégia. Porém, o duelo representou a primeira partida de Paulo Pezzolano no comando do time.
Posteriormente, o Inter teve o primeiro tropeço da temporada ao perder para o Ypiranga na condição de visitante. Na sequência, veio a rápida reação com a estreia do considerado time ideal e com um triunfo sobre o Inter, de Santa Maria, no Beira-Rio. As atuações do zagueiro Félix Torres e do volante Paulinho, dois dos reforços para a temporada, agradaram. O defensor equatoriano até anotou um gol em seu primeiro jogo com a camisa colorada.
Com as performances elogiáveis, a dupla se credenciou a brigar por espaços no time titular para o Gre-Nal. A outra contratação mais recente, o meio-campista Rodrigo Villagra provavelmente estará à disposição depois de Pezzolano citar sua chegada com bom condicionamento físico. A maior probabilidade é de que inicie como opção no banco.
Como chega o Grêmio
Luis Castro modificou o planejamento inicial que a nova diretoria do Imortal traçou e também promoveu a implementação de um rodízio no grupo de jogadores. A prioridade, aliás, foi pela utilização de jogadores que apresentassem a melhor condição física e o aprimoramento deste aspecto.
Na primeira partida do ano, empolgou com uma goleada sobre o Avenida, depois sofreu um revés para o São José. Até que se reestabeleceu com outro placar elástico, dessa vez contra o São Luiz. Em seguida, no seu último compromisso, também venceu o Guarany. Em sua escalação, o estreante em clássicos Luis Castro deve optar em escalar novamente o que considera o time titular, após preservá-lo no jogo anterior.
Uma das poucas mudanças deve ser a manutenção do goleiro Weverton, contratado para assumir a meta da equipe. O arqueiro estreou na vitória sobre o Guarany, última partida antes do Gre-Nal, com o intuito de que recuperasse ritmo de jogo e melhorasse sua condição física, já que não atuava há mais de três meses. Outros possíveis titulares que poderão fazer o seu primeiro clássico devem ser Tetê e Tiaguinho, duas revelações da base.
INTERNACIONAL X GRÊMIO
Campeonato Gaúcho – 5ª rodada
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 20h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano
GRÊMIO: Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko
Assistentes: Tiago Augusto Kappes e Michael Stanislau
VAR: Jean Pierre Gonçalves
