Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hinestroza exalta projeto do Vasco e diz estar satisfeito com novo passo na carreira

Hinestroza exalta projeto do Vasco e diz estar satisfeito com novo passo na carreira

Atacante falou com imprensa colombiana antes de embarque; reforço tem previsão de chegada ao Rio entre a noite de sábado e madrugada de domingo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante colombiano Hinestroza embarcou neste sábado (24/1) rumo ao Rio de Janeiro. Antes da viagem, o jogador ex-Atlético Nacional, conversou com jornalistas em seu país, destacando a expectativa de vestir a camisa cruz-maltina.

“Minha família e eu estamos muito felizes com este passo na minha carreira. Tenho muita vontade de mostrar meu futebol e poder disputar a Copa do Mundo. Sei do nível alto do futebol no Brasil e que há muitas equipes que se reforçaram por lá. Mas o Vasco tem um projeto muito interessante para mim”, iniciou.

Aos 23 anos, Hinestroza vinha atuando pelo Atlético Nacional e já era um antigo desejo do técnico Fernando Diniz. O atleta esteve muito próximo de acertar com o Boca Juniors, mas o Vasco entrou na disputa e concluiu a negociação de forma rápida.

“Conversei com Johan Rojas (outro reforço vascaíno nesta janela), que me mandou mensagens. Também falei com o técnico do Vasco. que expressou o desejo de contar comigo o mais rapidamente possível. O Vasco, aliás, cumpriu com tudo que me prometeu, e a negociação se acertou em apenas três dias”, prosseguiu o jogador de 23 anos.

Hinestroza tem previsão de desembarque na capital fluminense entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo. Assim que chegar, o novo reforço para o setor ofensivo assinará contrato válido por quatro temporadas, oficializando, assim, sua transferência para São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar