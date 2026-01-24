Goleiro Bruno diz que foi demitido de time no ES por cobrar melhorias no clube

O goleiro Bruno Fernandes, de 41 anos, afirmou que o Capixaba Sport Club o demitiu depois que ele cobrou melhores condições de trabalho e a regularização de pendências financeiras no elenco. O jogador fez a denúncia nas redes sociais, nesta sexta (23), e disse que não tolera o que classificou como “pilantragem” no futebol. Segundo Bruno, inicialmente, ele procurou o presidente do clube, Daniel Costa, de forma direta e respeitosa. No entanto, logo após enviar mensagens pedindo esclarecimentos sobre salários atrasados, estrutura precária e alimentação dos atletas, a diretoria decidiu encerrar seu vínculo.

Além disso, o goleiro divulgou vídeos e imagens do alojamento utilizado pelos jogadores. Nas gravações, ele mostra colchonetes espalhados pelo chão e uma geladeira quase vazia. Para Bruno, a situação expõe a falta de condições mínimas para a prática profissional do esporte.

“Fui fazer uma cobrança de forma amigável ao presidente, mas, infelizmente, eu fui mandado embora por cobrar o certo. Uma melhoria aos atletas, cobrar salários atrasados, estrutura melhor aos atletas, que merecem condições melhores de trabalho. Saio de cabeça erguida, quero agradecer a todos os atletas e à comissão técnica. Saio de cabeça erguida porque não compactuo com vagabundagem e pilantragem, que é isso que o Daniel está fazendo”, disse Bruno em um postagem nas redes sociais. Dirigente se defende Por outro lado, o Capixaba Sport Club contestou a versão do goleiro. Por meio de nota, o presidente Daniel Costa afirmou que não há salários atrasados e explicou que o pagamento ocorre até o décimo dia útil do mês seguinte. Além disso, a direção disse que todos os atletas tinham conhecimento prévio das condições do alojamento antes de assinarem contrato. Bruno fez sua estreia pelo Capixaba no dia 14 deste mês, contra o Porto Vitória, na primeira rodada do Campeonato Capixaba. Ele foi titular, capitão, mas não evitou a derrota por 2 a 0.