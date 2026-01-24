Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro Bruno diz que foi demitido de time no ES por cobrar melhorias no clube

Goleiro Bruno diz que foi demitido de time no ES por cobrar melhorias no clube

Jogador diz que pediu regularização de salários e melhores condições de trabalho no Capixaba Sport Club; direção nega irregularidades
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Bruno Fernandes, de 41 anos, afirmou que o Capixaba Sport Club o demitiu depois que ele cobrou melhores condições de trabalho e a regularização de pendências financeiras no elenco. O jogador fez a denúncia nas redes sociais, nesta sexta (23), e disse que não tolera o que classificou como “pilantragem” no futebol.

Segundo Bruno, inicialmente, ele procurou o presidente do clube, Daniel Costa, de forma direta e respeitosa. No entanto, logo após enviar mensagens pedindo esclarecimentos sobre salários atrasados, estrutura precária e alimentação dos atletas, a diretoria decidiu encerrar seu vínculo.

Além disso, o goleiro divulgou vídeos e imagens do alojamento utilizado pelos jogadores. Nas gravações, ele mostra colchonetes espalhados pelo chão e uma geladeira quase vazia. Para Bruno, a situação expõe a falta de condições mínimas para a prática profissional do esporte.

“Fui fazer uma cobrança de forma amigável ao presidente, mas, infelizmente, eu fui mandado embora por cobrar o certo. Uma melhoria aos atletas, cobrar salários atrasados, estrutura melhor aos atletas, que merecem condições melhores de trabalho. Saio de cabeça erguida, quero agradecer a todos os atletas e à comissão técnica. Saio de cabeça erguida porque não compactuo com vagabundagem e pilantragem, que é isso que o Daniel está fazendo”, disse Bruno em um postagem nas redes sociais.

Dirigente se defende

Por outro lado, o Capixaba Sport Club contestou a versão do goleiro. Por meio de nota, o presidente Daniel Costa afirmou que não há salários atrasados e explicou que o pagamento ocorre até o décimo dia útil do mês seguinte. Além disso, a direção disse que todos os atletas tinham conhecimento prévio das condições do alojamento antes de assinarem contrato.

Bruno fez sua estreia pelo Capixaba no dia 14 deste mês, contra o Porto Vitória, na primeira rodada do Campeonato Capixaba. Ele foi titular, capitão, mas não evitou a derrota por 2 a 0.

Desde 2023, ele cumpre liberdade condicional após condenação pela participação no homicídio da modelo Eliza Samudio e vinha tentando retomar a carreira no futebol profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar