Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais históricos duelam no domingo (25/1), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara / Crédito: Jogada 10

O primeiro Fla-Flu do ano está batendo à porta. Afinal, os rivais históricos Fluminense e Flamengo se enfrentam pela primeira vez já neste domingo (25/1), no Maracanã, às 18h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Em segundo no Grupo A, o Flu (mandante) visa assumir a liderança de sua chave. Já o Fla, que segue fora do G-4 do Grupo B mesmo após vencer o Vasco, quer entrar no grupo dos clubes que avançam às quartas de final. Partiu descobrir como chegam os rivais para este grande jogo? Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do GE TV pelo YouTube e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Fluminense Os titulares do Fluminense estrearam com o pé direito em 2026. Na última quinta (22/1), o Tricolor venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, subindo para a segunda posição do Grupo A, com os mesmos seis pontos do líder Volta Redonda, que lidera por melhor saldo (3 a 1). Como o técnico Luis Zubeldía passou por cirurgia no coração, o Fluminense terá novamente Maxi Cuberas no comando técnico. Zubeldía, aliás, voltou a conduzir treinos na última sexta (23/1). É possível, então, que o Tricolor repita a escalação que venceu o Nova Iguaçu. Serna, que entrou no segundo tempo e marcou dois gols, pode voltar ao time titular, ainda que negocie uma saída para o Boca Juniors (ARG) ainda nesta janela. Savarino, contratado junto ao Botafogo, não está inscrito pelo Flu e, por isso, deve adiar sua estreia. Como chega o Flamengo O Flamengo vive uma situação inusitada neste início de Carioca. Como de costume, levou jovens nas primeiras rodadas, entrando em campo com o sub-20 nos três primeiros jogos. No entanto, os resultados não foram bons, com o time passando por real possibilidade de disputar o quadrangular do rebaixamento, convocando o time principal antes do tempo previsto. Assim, com alguns titulares, venceu o Vasco por 1 a 0, em seu primeiro jogo no Maracanã no ano, na última quarta (21/1). Mesmo com o triunfo, porém, o Fla segue na quinta posição do Grupo B (quatro pontos) com um jogo a mais que os adversários de chave.