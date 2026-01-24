Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragemRivais históricos duelam no domingo (25/1), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara
O primeiro Fla-Flu do ano está batendo à porta. Afinal, os rivais históricos Fluminense e Flamengo se enfrentam pela primeira vez já neste domingo (25/1), no Maracanã, às 18h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Em segundo no Grupo A, o Flu (mandante) visa assumir a liderança de sua chave. Já o Fla, que segue fora do G-4 do Grupo B mesmo após vencer o Vasco, quer entrar no grupo dos clubes que avançam às quartas de final. Partiu descobrir como chegam os rivais para este grande jogo?
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do GE TV pelo YouTube e do Premiere no sistema de Pay-per-view.
Como chega o Fluminense
Os titulares do Fluminense estrearam com o pé direito em 2026. Na última quinta (22/1), o Tricolor venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, subindo para a segunda posição do Grupo A, com os mesmos seis pontos do líder Volta Redonda, que lidera por melhor saldo (3 a 1). Como o técnico Luis Zubeldía passou por cirurgia no coração, o Fluminense terá novamente Maxi Cuberas no comando técnico. Zubeldía, aliás, voltou a conduzir treinos na última sexta (23/1).
É possível, então, que o Tricolor repita a escalação que venceu o Nova Iguaçu. Serna, que entrou no segundo tempo e marcou dois gols, pode voltar ao time titular, ainda que negocie uma saída para o Boca Juniors (ARG) ainda nesta janela. Savarino, contratado junto ao Botafogo, não está inscrito pelo Flu e, por isso, deve adiar sua estreia.
Como chega o Flamengo
O Flamengo vive uma situação inusitada neste início de Carioca. Como de costume, levou jovens nas primeiras rodadas, entrando em campo com o sub-20 nos três primeiros jogos. No entanto, os resultados não foram bons, com o time passando por real possibilidade de disputar o quadrangular do rebaixamento, convocando o time principal antes do tempo previsto. Assim, com alguns titulares, venceu o Vasco por 1 a 0, em seu primeiro jogo no Maracanã no ano, na última quarta (21/1). Mesmo com o triunfo, porém, o Fla segue na quinta posição do Grupo B (quatro pontos) com um jogo a mais que os adversários de chave.
Agora, para o jogo contra o Fluminense, novos jogadores devem vir a campo. Um deles é o provável estreante Andrew, ex-Gil Vicente. Ele não pode ir a campo contra o Vasco, já que não foi inscrito a tempo. Contra o Flu, porém, tem condição de jogo. Jorginho, que extraiu um dente e não jogou na quarta, pode ser relacionado.
FLUMINENSE x FLAMENGO
Campeonato Carioca – 4ª rodada da Taça Guanabara
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Matheus Reis (Serna), Canobbio e Everaldo. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).
FLAMENGO: Andrew; Varela (ou Emerson Royal), Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (ou Gonzalo Plata), Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Pedro (ou Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Perera (RJ)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir: Globo, GE TV e Premiere