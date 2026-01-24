Flaco López dedica vitória do Palmeiras sobre o São Paulo à torcida

Atacante reforçou que se sentiu envergonhado após goleada sofrida pelo Verdão diante do Novorizontino / Crédito: Jogada 10

Destaque do Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo pelo Paulistão, o atacante Flaco López dedicou o resultado à torcida do Verdão. O atacante afirmou que o resultado foi uma forma de diminuir a “vergonha”, nas palavras do próprio, da goleada sofrida diante do Novorizontino por 4 a 0 pela última rodada do campeonato. “Acho que era muito importante (a vitória). A gente não estava contente com o último jogo. Inclusive, pessoalmente, como Piquerez falou, senti um pouco de vergonha do que aconteceu. Mas o futebol é bom por que tem revanche rápida. A gente sabia que esse era o jogo que a gente tinha que fazer, para dar para a nossa torcida”, explicou o centroavante, que marcou um gol de cavadinha na primeira etapa do jogo.

“Estou feliz pelo jogo de hoje, temos que continuar fazendo mais jogos como esse. Acho que estamos caminhando, estamos trabalhando para que o futebol do Palmeiras seja cada vez melhor do que está se vendo”, prosseguiu o argentino, eleito o melhor em campo.