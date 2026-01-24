Evanilson marca, Bournemouth faz gol no fim e supera o Liverpool na Premier League

Evanilson marca, Bournemouth faz gol no fim e supera o Liverpool na Premier LeagueBrasileiro abre o placar no primeiro tempo, mas Adli é o herói ao fazer o gol do triunfo por 3 a 2 sobre os Reds nos acréscimos
O Bournemouth conquistou uma incrível vitória sobre o Liverpool, pela 23ª rodada da Premier League. Com gol nos acréscimos, a equipe da casa venceu os Reds por 3 a 2, para delírio da torcida que lotou o Vitality Stadium, neste sábado (24). Evanilson e Jiménez abriram dois gols de vantagem, e Van Dijk diminuiu ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Szoboszlai deixou tudo igual em cobrança de falta ensaiada. Contudo, no último lance, Adli aproveitou lance embolado na área para sacramentar o triunfo.
O resultado fez o Bournemouth subir para 13ª colocação do Campeonato Inglês, com 30 pontos. Já o Liverpool estacionou com 36, em quarto, podendo cair na tabela.
As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no sábado (31). Enquanto o Bournemouth visita o lanterna Wolverhampton, às 12h (de Brasília), o Liverpool recebe em Anfield o Newcastle, às 17h.
As duas equipes travaram um duelo equilibrado no Vitality Stadium. Muitas trocas de passes, porém as defesas levaram vantagem durante a primeira metade da etapa inicial. Mas o Bournemouth utilizou de uma jogada característica de sua equipe para abrir os placar aos 26 minutos. Após bola longa para dentro da área, Van Dijk não foi bem no lance, e Scott cruzou para Evanílson marcar o primeiro da partida. O gol animou o time da casa, que não demorou para fazer o segundo. Em boa trama ofensiva, Hill enfiou uma linda bola para Jiménez bater na saída de Alisson. Vale destacar que a jogada saiu nas costas de Kerkez, que atuava pelo Bournemouth até a temporada passada.
Liverpool reage, mas leva gol do Bournemouth no fim
A desvantagem de dois gols fez o Liverpool partir para cima do Bournemouth, que a princípio conseguia se segurar com eficiência. Contudo, nos acréscimos, os Reds diminuíram o marcador na bola parada. Em cobrança de escanteio de Szoboszlai, Van Dijk se redimiu e mandou para o fundo da rede.
O técnico Arne Slot tentou arrumar o Liverpool com a entrada de Robertson na lateral esquerda. Posteriormente, colocou o time mais à frente com a entrada de Ekitiké na vaga de Mac Allister. Contudo, as mudanças não surtiram efeito, pois a equipe permanecia com enorme dificuldade de entrar na área do Bournemouth, que tentava escapadas nos contragolpes. Contudo, a qualidade técnica dos Reds se sobressaiu. Afinal, em cobrança de falta ensaiada aos 35, Salah rolou para Szoboszlai bater colocado, igualando o placar.
O empate movimentou a partida. No lance seguinte, Christie obrigou Alisson à grande defesa em chute de fora da área. Evanilson também teve a chance de marcar, mas mandou para fora. O Liverpool quase virou em ataque rápido, mas o cruzamento passou por todos os atacantes na área. O jogo se encaminhava para o empate, quando um lateral foi cobrado para a área. A bola pipocou na defesa e acabou sobrando para Adli, que bateu quase sem ângulo para dar a vitória ao time da casa.
Jogos da 24ª rodada
SÁBADO (24/01)
West Ham 3 a 1 Sunderland
Burnley 2 x 2 Tottenham
Fulham 2 x 1 Brighton
Manchester City 2 x 0 Wolverhampton
Bournemouth 3 x 2 Liverpool
DOMINGO (25/01)
Brentford x Nottingham Forest – 11h
Crystal Palace x Chelsea – 11h
Newcastle x Aston Villa – 11h
Arsenal x Manchester United – 13h30
SEGUNDA-FEIRA (26/01)
Everton x Leeds – 17h