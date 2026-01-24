Erro gera ruído no Corinthians após pagamento de prêmio da Copa do Brasil

Clube precisou reorganizar a divisão da premiação do título nacional após reclamação de funcionários do CT Joaquim Grava / Crédito: Jogada 10

O Corinthians precisou administrar um desconforto interno no CT Joaquim Grava logo após o título da Copa do Brasil. Isso porque funcionários do departamento de futebol esperavam uma fatia maior da premiação paga pela CBF, mas receberam um valor abaixo do projetado na primeira parcela, o que gerou ruído nos bastidores do clube. A promessa de pagamento ocorreu ainda antes da decisão contra o Vasco, em dezembro, no Maracanã. A cúpula corintiana se comprometeu a dividir os R$ 77 milhões do prêmio entre jogadores e trabalhadores do centro de treinamento em caso de conquista.

O problema surgiu ainda na primeira quinzena de janeiro, quando o clube efetuou o primeiro dos três repasses previstos. Ao conferir os valores, parte dos funcionários percebeu que o montante recebido não correspondia à estimativa inicial. Fontes indicaram que a diferença ficou entre 40% e 50% do valor esperado.

Solução prática no Corinthians O executivo Marcelo Paz, recém-chegado ao clube, convocou uma reunião com líderes do elenco e coordenadores dos departamentos do Joaquim Grava. O encontro teve como foco esclarecer os critérios da divisão e buscar uma solução prática. Na conversa, Paz propôs que os jogadores destinassem parte da própria premiação para complementar o valor pago aos funcionários. O elenco aceitou a sugestão e ajudou a reduzir a diferença apontada pelo staff. Ainda de acordo com o ge, o impasse nasceu de um erro de cálculo. Os funcionários consideraram apenas determinados cargos na divisão do prêmio inicialmente, mas o clube decidiu incluir todos os trabalhadores do CT. Isso inclui do atleta com maior salário, como Memphis Depay, aos profissionais com rendimentos menores, além de descontar os tributos incidentes sobre o valor pago pela CBF.