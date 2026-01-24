Em apresentação, Pedro Milans revela por que escolheu o Corinthians: “Muito respeitado no Uruguai”

Novo reforço, uruguaio faz elogios à estrutura do CT Joaquim Grava e se rende à torcida alvinegra, que conheceu quando esteve em Itaquera / Crédito: Jogada 10

Depois do anúncio oficial no decorrer da semana, o lateral-direito Pedro Milans foi apresentado neste sábado (24) no CT Dr. Joaquim Grava. Ao lado do presidente Osmar Stabile e do executivo de futebol Marcelo Paz, o uruguaio de 23 anos assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2029. Na apresentação, aliás, ele contou o motivo pelo qual escolheu defender o Timão. “No Uruguai se conhece e respeita muito o Corinthians. Decidi vir ao Corinthians, portanto, por se tratar de um clube grande, com muita história. Neste ano, disputa a Libertadores. Já joguei a competição com o Peñarol dois anos em sequência e queria atuar por outro clube, neste caso, com o Corinthians”, declarou o novo reforço alvinegro.

Milans, que registra passagens por seleções de base do Uruguai, realizou 42 partidas pelo Peñarol em 2025. Além disso, ele destacou a grandiosidade da estrutura corintiana e se disse impressionado com a força da torcida, que já pôde sentir em seus primeiros dias no clube.