Em apresentação, Pedro Milans revela por que escolheu o Corinthians: “Muito respeitado no Uruguai”Novo reforço, uruguaio faz elogios à estrutura do CT Joaquim Grava e se rende à torcida alvinegra, que conheceu quando esteve em Itaquera
Depois do anúncio oficial no decorrer da semana, o lateral-direito Pedro Milans foi apresentado neste sábado (24) no CT Dr. Joaquim Grava. Ao lado do presidente Osmar Stabile e do executivo de futebol Marcelo Paz, o uruguaio de 23 anos assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2029. Na apresentação, aliás, ele contou o motivo pelo qual escolheu defender o Timão.
“No Uruguai se conhece e respeita muito o Corinthians. Decidi vir ao Corinthians, portanto, por se tratar de um clube grande, com muita história. Neste ano, disputa a Libertadores. Já joguei a competição com o Peñarol dois anos em sequência e queria atuar por outro clube, neste caso, com o Corinthians”, declarou o novo reforço alvinegro.
Milans, que registra passagens por seleções de base do Uruguai, realizou 42 partidas pelo Peñarol em 2025. Além disso, ele destacou a grandiosidade da estrutura corintiana e se disse impressionado com a força da torcida, que já pôde sentir em seus primeiros dias no clube.
“Sem dúvidas que o complexo me surpreendeu. Afinal, não falta nada. A torcida, aliás, me surpreendeu muito. Quando fui ao jogo contra o São Paulo me surpreendi. É uma torcida incrível e não vejo a hora, portanto, de entrar em campo e sentir essa energia”, afirmou o jogador, que assistiu ao clássico do último domingo contra o São Paulo, em Itaquera.
O Corinthians volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o Velo Clube, em Rio Claro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Regularizado, o novo reforço está à disposição da comissão técnica e, assim, pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra.
