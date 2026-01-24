Éderson, ex-Grêmio e Cruzeiro, pode fechar com o Atlético de Madrid

Meio-campista da Atalanta é prioridade do clube espanhol, que conta com a vontade do jogador para avançar nas tratativas / Crédito: Jogada 10

O Atlético de Madrid intensificou as negociações para contratar o meio-campista Éderson, atualmente na Atalanta, e entrou na fase decisiva do mercado de transferências. O jogador brasileiro é a principal prioridade do clube espanhol para reforçar o elenco, que busca uma reposição após a saída de Conor Gallagher. Interesse antigo Embora o acordo ainda não esteja fechado, o Atlético mantém conversas há semanas tanto com o atleta quanto com o clube italiano. Nesse sentido, as partes demonstram disposição para avançar, desde que as condições financeiras sejam consideradas viáveis. Por isso, a expectativa é de que os próximos dias sejam determinantes para o desfecho da negociação.

O interesse em Éderson não é recente. O nome do meio-campista aparece na lista do Atlético há pelo menos duas temporadas. No entanto, limitações econômicas impediram um avanço nas janelas anteriores. Agora, porém, o cenário mudou. Com contrato válido até junho de 2027, o jogador já comunicou à Atalanta que não pretende renovar. Assim, ele busca uma transferência imediata ou, no máximo, uma saída no meio do ano, quando restará apenas um ano de vínculo.