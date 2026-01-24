Dorival dá as cartas no Corinthians e direciona a chegada de reforços

Negociação pela chegada de Alisson mostra prestígio do treinador junto à direção do Timão / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior tem sido peça fundamental na indicação do Corinthians para a atual temporada. Prova disso é a iminente chegada do volante Alisson, do São Paulo, ao Timão. Os clubes chegaram a um acordo na última sexta-feira (23) pela contratação do jogador. O movimento de mercado, pode-se dizer, é uma vitória do técnico corintiano. Isso porque a contratação foi um pedido direto de Dorival, que trabalhou com Alisson no São Paulo em 2023. À época, o jogador era um atacante de velocidade, que se tornou um meio-campista com boa chegada ao ataque justamente pelas mãos do treinador. Juntos, eles foram campeões da Copa do Brasil de 2023.

Mas a força de Dorival na indicação dos reforços não é representada apenas na chegada do jogador, mas principalmente nas condições do negócio, considerado uma aposta. O Corinthians pagará R$ 1 milhão à vista para o rival por um empréstimo de um ano do meio-campista, além de mais R$ 500 mil no segundo semestre. O contrato ainda prevê o pagamento de mais R$ 1,5 milhão em caso de metas atingidas. Por fim, o Timão arcará com os salários do jogador de forma integral durante o empréstimo. Vale destacar que Alisson tem 32 anos e era reserva do Tricolor.

O investimento é um claro sinal de prestígio de Dorival junto à direção do clube, em especial pela situação financeira do Timão. A gestão entende que é fundamental cortar gastos nesta temporada e, assim, o elenco deve ser reforçado prioritariamente com jogadores a custo zero ou por empréstimo sem taxa de cessão. Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans, os três reforços confirmados pelo clube até o momento, chegaram nesses moldes. Dorival quer mais reforços no Corinthians Além de Alisson, outros jogadores chegaram ao Corinthians a pedido de Dorival Júnior. O goleiro João Ricardo, que estava no Fortaleza, é um desses nomes. Na visão do treinador, o elenco precisava de um goleiro de confiança para a reserva de Hugo Souza, que passou a ser convocado com frequência par a Seleção Brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti. Vale lembrar também que Dorival e João Ricardo trabalharam juntos no Ceará, em 2022 Ao todo, o técnico do Timão entende que o elenco ainda precisa de um lateral-esquerdo, um volante e um atacante. Na última semana, o nome de Cuiabano, lateral ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest (Inglaterra), surgiu como possível reforço. A direção fez uma consulta pelo jogador de 22 anos, mas considera as condições do negócio difíceis. Os ingleses aceitam negociar o jogador, desde que de forma definitiva. O Timão, por outro lado, busca um empréstimo.